¿Cómo saber si tu mascota es feliz? Descubre si tu gato y tu perro son felices

Las mascotas se han convertido en parte fundamental de nuestras familias, por lo que su bienestar también es clave para que haya armonía en nuestros hogares. Seguramente, te has preguntado si tu perrito o gatito está a gusto y alegre viviendo contigo. Así que para saber identificar si tu mascota es feliz, consultamos a un experto.

En entrevista con la Revista Cromos, Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de México, nos contó cómo identificar si nuestro perro o gato es un animal feliz en nuestro hogar con estas cinco claves.

1. Siempre quiere estar contigo

Recuerda que si tu mascota siempre quiere estar contigo significa que tiene toda la confianza en ti y se siente tranquila con tu compañía. Ten en cuenta que para tu mascota no hay mayor satisfacción que el amor de un dueño.

2. Buen apetito

Si tiene apetito y come bien significa que todo en el entorno de tu mascota marcha bien. Aunque siempre tenga este comportamiento, recuerda que nuestras mascotas deben visitar periódicamente el veterinario.

3. Se divierte

Si tu mascota es activa o por lo menos dedica algo de tiempo para jugar significa que está feliz. Si se emociona al salir a la calle para correr o ir a hacer sus necesidades, todo anda bien. Aunque puede que un animal que esté durmiendo por horas también esté bien. Sin embargo, no puede ser en exceso.

4. Descansa el tiempo que le corresponde

Los extremos no son buenos. Ten presente que si tu mascota se la pasa todo el día durmiendo puede que algo no esté del todo bien. Sin embargo, si tiene ganas de dormir y tu como dueño notas que se relaja y está a gusto no tienes que preocuparte.

5. Brillo en sus ojos

Este punto es fundamental en los animales, pues su mirada dice mucho. Probablemente, solo con verlos sabrás si tu mascota está contenta, triste o aburrida.

Para asegurarte de que tu peludito es feliz, Hernández aconseja brindarle todo lo que necesita y estar atento ante las señales de alarma. Si no come, está desanimado por mucho tiempo, presenta vómito o diarrea, no dudes en consultar a un veterinario.