¿Cómo ser inolvidable en el sexo? Sigue estos consejos sencillos

El sexo puede ser tan curioso que algunas personas lo consideran un arte, después de todo, también es considerado como uno de los grandes placeres de la vida. Sin embargo, a veces nos llegamos a hacer una pregunta que parece muy seria: ¿Qué tan bueno soy en la cama?

Para conocer la respuesta es necesario que enfrentes y/o reconozcas tus fortalezas y debilidades, para eso debes analizar muy bien tu comportamiento en la intimidad, pero también sería muy útil conversarlo con tu pareja o con las personas con las que sueles tener relaciones.

Si no te animas a tener este tipo de conversaciones, a continuación, mencionamos algunos consejos que pueden ayudar a que tengas mayor maestría a la hora de tener sexo.

No le huyas a probar cosas nuevas

Mantenerse en la zona de confort y no probar cosas nuevas es un problema que puede ocurrir tanto en hombres como mujeres, entonces trata de pensar fuera de la caja y anímate a ver las cosas con diferente perspectiva.

Asimismo, es importante conversar previamente con la otra persona, para que ambos impongan reglas o límites, de esta manera saben qué barreras jamás se pueden cruzar, la conversación es clave en cualquier clase de situación.

Confía en ti mismo/misma

Cree en ti mismo, en el poder sexual que hay dentro de ti y que tienes la capacidad de emanarlo y demostrarlo, nunca dejes que tus complejos y lo que los prejuicios de las demás personas te hagan sentir menos.

Es completamente moral que no nos sintamos cómodos mostrando ciertas partes del cuerpo, por miedo a que la otra persona no le guste, pero recuerda que lo que a ti no te gusta de ti puede ser el mismo elemento que la otra persona más disfrute de ti. Por algo esa persona está contigo o aceptó tener este encuentro, solo disfruta del momento.

Hazle conocer todos tus deseos

Si quieres convertirte en una diosa o un dios del sexo debes dejar en un último plano la pena, eso no puede existir en la habitación. Así que cuéntale a tu pareja o a esa persona cuáles son tus fantasías, incluso las más profundas, cuáles son esos lugares que más te gusta que te toques, cuando prefieres lento y cuando prefieres más rápido. De solo permitir a la otra persona imaginar todo lo que pueden hacer ya se va poniendo el mood para una excelente experiencia.

Déjate llevar

En sintonía con lo que ya mencionamos, trata de no imponerte barreras, también puedes dejar que la otra persona tome la iniciativa, ve a dónde lleva todo este momento de pasión desenfrenada y recuerda que siempre que sientas alguna incomodidad o molestia lo puedes expresar para que no siga sucediendo, lo importante es que ambos disfruten.

Haz que se sienta especial

Hazle saber lo mucho que disfrutas el momento, dile lo mucho que te gusta lo que haces, sé específico: “me gustan muchos tus besos”, “me encanta cuando me hablas así”, “sigue haciéndolo así”. Hazle conocer qué son esos detalles físicos qué más te gustan de él o ella, verás la asombrosa reacción.