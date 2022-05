Cómo tener buen sexo sin involucrar sentimientos

A un helado de vainilla no se le echa más azúcar: Después de tener el encuentro sexual; no haga las 99 llamadas de ¿Cómo estás? a la persona, no la sature, no le insista para hablar con este. Deje que lo asimile, extrañe y hasta desee un nuevo encuentro. Recuerde que esa persona no es su esposo (a), novio (a), amante ni siquiera su peor es nada , solo es una simple casualidad de hora, fecha y día en el calendario para un rico y caliente momento, nada más.