La actualidad mundial vive tiempos de cambio y eso también significa nuevas oportunidades. A pesar de lo que muchos puedan pensar, las crisis económicas pueden ser el momento ideal para comenzar un negocio, ya que estos momentos de recesión generan necesidades que se pueden aprovechar para crear un producto o servicio.

Colombia se ha convertido en uno de los países más aptos para emprender. De acuerdo con Startup Blink, el país ocupa el puesto 46 a nivel mundial entre los 202 ecosistemas de start-ups más fuertes. A esto también se suman los programas e inversiones del Ministerio de trabajo para apoyar la creación de nuevas empresas.

Pero con tantas opciones ¿Cómo logra dar ese primer paso sin fallar en el intento? Para solucionar esto Katherine Loaiza, emprendedora creadora de más de 11 empresas en Colombia y CEO de Go Lab Cometics da algunos consejos para garantizar el éxito en esta nueva etapa como empresario.

1. Descubre tus habilidades y la manera en la que puede impactar en el mercado. Analiza el contexto en el que te mueves, plantea una problemática y busca solución a esos problemas, evalúa cada situación y tus habilidades frente a estas. Una vez tengas más claro el panorama, enfócate en el sector en el que quieres trabajar y analiza cómo está posicionado en el mercado y la competencia que puedes tener.. Pregúntate ¿Cuál es el valor diferencial que tendrás?¿Por qué las personas te preferirán a ti frente a la competencia? La respuesta debe incluir tanto las ventajas como los beneficios que distinguen a tu empresa frente a los demás y de esta forma ya tendrás un esquema de negocio.

2. Crea un plan de negocio. Las buenas ideas se deben aterrizar para garantizar su éxito, por eso en un documento escribe los objetivos de tu empresa (a corto, mediano y largo plazo), las estrategias para conseguirlos, la estructura de la organización, el presupuesto que requieres para financiar tu proyecto y soluciones para resolver problemas futuros. Este modelo te ayudará a mantener claras tus metas, buscar el apoyo de inversionistas, solicitar créditos, integrar un equipo de trabajo. Este modelo debes actualizarlo mínimo dos veces al año.

3. Diseña una estrategia de crecimiento y de marketing. Tener un buen plan definido de crecimiento y de marketing pueden hacer una gran diferencia en tu volumen de ventas, ya que con el marketing darás volumen de venta a tu negocio llegando a más personas y la estrategia de crecimiento te permitirá analizar el alcance que tienes, así lograrás manejar tu flujo de caja y de servicios y mantenerte activo en el tiempo.

4. La tecnología es tu mejor amiga. En el mundo actual estar alineado con la transformación digital es clave, por eso es necesario capacitarse, hoy como emprendedor ya no estás solo; existen varias organizaciones que te apoyan para desarrollar tu proyecto, ser un buen líder, ganar clientes y obtener financiamiento, además de enseñarte cómo aprovechar las nuevas herramientas en el mercado y de esta forma ser más eficiente y productivo en el corto plazo. La tecnología es una gran inversión, es un aliado para garantizar el éxito de tu emprendimiento, por eso has uso de todo lo que tienes a tu alcance, cómo las redes sociales, crea un plan de acción para comunicar de manera efectiva en redes, has de esta un medio para crear base de datos y conocer más de tu cliente potencial.

5. Consolida un equipo de trabajo fuerte. La creación y consolidación de una empresa se logra gracias a sus colaboradores. Por lo tanto debes trabajar en integrar un grupo integral, en donde cada miembro del equipo aporte su talento para aumentar la productividad de las diferentes áreas de la organización. También es importante que escuches y tomes en cuenta las ideas de tus trabajadores. Y por supuesto, crea un plan de carrera individual para desarrollar al máximo las capacidades de todo el personal.