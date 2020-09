Recuerda que la ropa interior importa porque no solo se trata de la estética, sino que estas prendas determinan la comodidad y hasta la salud de quien las lleva puestas.

La ginecóloga Mercy Dávila comenta que antes de elegir tu ropa interior debes verificar que sea de algodón 100% porque disminuye la humedad y la transpiración además este material previene la proliferación de bacterias y hongos en esa zona.

“Este consejo no solo deben aplicarlo las mujeres sino también los hombres, porque el mal uso de ropa interior incrementa la proliferación de bacterias en la uretra, la piel y mucosas. Al disminuir la humedad con el algodón se evita este crecimiento bacteriano”, comentó Dávila.

El algodón en la ropa interior genera frescura, ayuda a tener mayor ventilación, absorción de la humedad y equilibra el PH al mantener la acidez de la vagina.

Para las mujeres que usan ‘hilos’ o ‘tangas’ deben tener en cuenta que estas pueden servir de medio para trasladar infecciones del sistema gastrointestinal del ano a la vulva.

Si todavía no sabemos elegir la talla correcta de nuestra ropa interior, lo primero que debemos hacer es tomar las medidas del torso y comparar con el tallamiento de la marca preferida. En cuanto al brasier Mercy recomienda elegir una copa que cubra más de 2/3 del seno, preferiblemente sin varillas y que sea 100% algodón.

Dávila asegura que no se recomienda el uso de brasier en varilla porque se produce maltrato en el tejido muscular y en muchos casos algunos pacientes pueden presentar costocondritis que confunden con el dolor mamario.

Por otro lado, el ginecólogo y obstetra Andrés Daster comenta que en cuanto al brasier aparte de ser de algodón deben verificar que sean blandos y suaves, que logren sostener el seno, pero sin permitir que este descienda por gravedad, y lo más importante no debe apretar demasiado el seno.

“Los brasieres que tienen varillas tienden a aumentar la fricción sobre la glándula mamaria y sobre la costilla, esto puede generar, eventualmente, dolores e inducir a malinterpretaciones, haciendo pensar que la paciente tiene algún tipo de afección. Entonces, idealmente, no se debería usar brasier con varilla, salvo en algunas ocasiones”, comentó Daster.

En cuanto a la ropa interior el especialista manifiesta que la flora vaginal depende de muchos factores para su correcto funcionamiento, y uno de ellos es la temperatura. “La ropa interior de algodón ayuda a conservar la temperatura y, por lo tanto, es recomendable el uso de ropa interior de algodón, más que de otras telas como la seda, el satín entre otras”, recomienda el obstetra Andrés Daster.

Eso no quiere decir que la ropa interior de otros materiales no se pueda utilizar nunca, pero lo ideal es que los interiores que se utilicen sea de algodón para no alterar la temperatura vaginal y no predisponer la aparición de algunas infecciones.

En cuanto si es recomendable dormir sin ropa interior, la ginecóloga Mercy Dávila recomienda hacerlo, porque mejora la temperatura y la ventilación, por ende, se disminuye la humedad que favorece el crecimiento de los hongos.

Para los hombres también es recomendable porque mejora la fertilidad por favorecer la temperatura del escroto y los espermatozoides. Así mismo, favorece la confianza en reconocer nuestro cuerpo y disfrutar de él.