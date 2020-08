En tiempos de crisis es más difícil tomar decisiones, más aún cuando en el ambiente se percibe una sensación de incertidumbre y de sosiego. En este caso debemos prestarle más atención a nuestras finanzas personales.

administración económica y financiera da una serie de consejos que nos permitirá poner los pies en la tierra y manejar nuestras finanzas de la mejor manera posible para que esta situación sea más llevadera.

1. Esquema mental: Es el momento ideal para reflexionar y poner en orden tus ideas. Piensa, reflexiona e investiga antes de tomar cualquier decisión de índole financiero. No se deben tomar decisiones a la ligera.

2. Hacer un balance financiero: Revisa la ecuación ingresos, gastos y deuda es el inicio para tomar decisiones.

Si tus gastos ¿aumentaron? ¿Disminuyeron? ¿Siguen igual? En lo referente a la deuda, verifica ¿qué tasa de interés estás pagando actualmente? ¿Qué opciones te está ofreciendo tu banco actual? Es tiempo de comparar y tomar decisiones.

Si cuentas con ahorros o inversiones es bueno que te mantengas al tanto de cómo están tus rendimientos. Sino dependes de tus ahorros para vivir, puedes ser la ocasión ideal de hacer inversiones.

3. Teletrabajo: Si tuviste la fortuna de migrar al teletrabajo y sigues recibiendo tu salario, se puede decir que, de cierta forma, eres privilegiado en este mar de grandes brechas sociales y económicas. Aprovecha esta oportunidad para ahorrar. Después de todo, ya no tienes que hacer todos esos gastos de transporte, ‘gastos hormiga’ o gastos en comida fuera de la casa.

4. Contemplar el plan B Y C: Si ya realizaste tu balance financiero, es bueno que mires tu entorno familiar. Verifica si alguien más está o puede empezar a aportar para así hacer más llevadera la crisis. No es el momento de hacer compras no esenciales o innecesarias.

Además, si consideras que tu trabajo está en riesgo, piensa en otras alternativas. Para hacerlo, lo ideal es mejorar tus competencias profesionales y blandas y así tener una hoja de vida más atractiva.

5.Tener cuidado con la información: La sobre exposición a información de tipo financiero, ya sea en televisión o en redes sociales puede ser agobiante. Lo mejor es informarte a través de fuentes confiables como lo que comunican oficialmente los entes gubernamentales, gremios o entidades financieras.

6.Cuida tus ahorros: En tiempo de crisis también salen personas inescrupulosas y ofrecen inversiones con altos rendimientos. ¡No te dejes engañar!, sino conoce de inversiones, mejor asesórese. No pongas en riesgo el capital que tanto esfuerzo te ha costado.

7.Ayuda a ayudar: Si bien estás en casa, y actualmente estás siguiendo las recomendaciones, recuerda que de esta situación no salimos solos. Es la hora de pensar en el otro, en el familiar, en el amigo o en el vecino que no la está pasando bien.

Si tiene la posibilidad de colaborar, hágalo, esto tendrá una gran retribución, especialmente en lo emocional. Es el momento de fortalecer y practicar la empatía y la generosidad.