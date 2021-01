Consejos para organizar la nevera y que los alimentos duren frescos más tiempo

Según las Naciones Unidas, aproximadamente un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial para el consumo humano se desperdicia cada año. Consejos para organizar la nevera.

Una nueva investigación de Samsung evidencia que factores como no saber si almacenar productos en la nevera o en la alacena y la falta de fechas de vencimiento contribuyen a este desperdicio innecesario.

Según las Naciones Unidas, aproximadamente un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial para el consumo humano se desperdicia cada año. Una nueva investigación de Samsung[1] evidencia que factores como no saber si almacenar productos en la nevera o en la alacena y la falta de fechas de vencimiento contribuyen a este desperdicio innecesario.

La tecnología ha avanzado a tal punto que las neveras cuentan con los más recientes avances que permiten reducir el desperdicio de alimentos. Desde la posibilidad de personalizar la temperatura y la humedad en algunos compartimentos, hasta recordatorios con las fechas de vencimiento para consumir los productos de manera oportuna.

Para ayudarte a mejorar tus habilidades de organización de alimentos, Samsung compartió algunos consejos para aprovechar al máximo tus productos y reducir tu desperdicio.

Consejos de refrigeración

- Conoce las necesidades específicas de temperatura de cada alimento. Por ejemplo, aderezos y salsas no requieren temperaturas muy bajas y es mejor guardarlas en los estantes de la puerta de la nevera, así las mantendrás fuera del camino y hará que otros alimentos perecederos sean más visibles. Entre tanto, los estantes superiores de la nevera son ideales para la comida que necesita mantenerse fría, como los lácteos y los compartimentos inferiores son los mejores para aquellos que se dañan fácilmente.

- Se recomienda refrigerar frutas y verduras en los cajones inferiores de la nevera y si es posible, ajustar las configuraciones de humedad para mantener siempre las condiciones óptimas. Sin embargo, no todas las frutas y verduras se deben poner en la nevera. Por ejemplo, los aguacates, melocotones y melones verdes deben almacenarse a temperatura ambiente, pero deben refrigerarse una vez estén maduros para aumentar su vida útil.

- La carne, pollo y pescado crudos, que no congelas, se debe refrigerar en los compartimentos inferiores de la nevera. Asegúrate de envolverlos para evitar que los jugos se propaguen y contaminen otros alimentos, lo que reduce su desperdicio potencial.

- Recuerda revisar las indicaciones de productos como salsas, bebidas o productos en frascos de vidrio que recomiendan refrigerarlos únicamente después de abiertos.

- Es importante conocer la distribución interna de tu nevera y una buena idea es modificar la ubicación de los compartimentos para que se adapten en función de los alimentos que compras. Las neveras de congelador superior e inferior ofrecen un generoso espacio de almacenamiento en una profundidad estándar que enfría uniformemente el interior del refrigerador de esquina a esquina.

- Mantén la comida que está más cerca de vencerse a la vista y la comida más fresca al fondo de la nevera, de esta manera utilizarás primero la comida más vieja y evitarás que se dañe. La comida que mantengas al fondo, se conservará igualmente fresca. La tecnología también ayuda a garantizar que cada zona mantenga su configuración de temperatura ideal y asegura que la nevera en su totalidad se mantenga fresca por más tiempo y así reducir el desperdicio.

- Congela el pescado, pollo y carne roja en espacios distintos de tu congelador y sepáralos por porciones en recipientes plásticos. Puedes también marcar cada una de los paquetes para saber con precisión lo que descongelas y no volver a congelar. Las neveras hoy en día tienen tecnología No Frost mantienen una temperatura uniforme en el congelador y evitan la acumulación de hielo, eliminando la necesidad de descongelación o impacto no deseado en el almacenamiento interno.

Consejos para organizar

-En el estante superior: Este es un buen lugar para guardar los productos lácteos y carnes cocinadas. Las neveras de congelador inferior también te dan la posibilidad de refrigerar los productos más pequeños y botellas de vino.

- En el estante del medio: Un gran espacio para guardar los alimentos que se pueden dañar fácilmente, como carne cruda, pescado o pollo para prevenir la contaminación cruzada.

- En el estante inferior: Ideales para frutas y vegetales, pues los cajones están diseñados para mantenerlos frescos por más tiempo.