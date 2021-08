Coronavirus: ejercicios de respiración si tuviste covid-19

En entrevista con la Revista Cromos, Ana Isabel García Muñoz, docente del programa de terapia respiratoria Areandina Bogotá, terapeuta respiratoria, especialista en rehabilitación cardiopulmonar y en docencia universitaria, nos cuenta más sobre el covid-19, las lecciones que nos dejó y los ejercicios que pueden ayudar a los pacientes a recuperarse.

Es fundamental aclarar que siempre se debe consultar a un especialista para que monitoree la recuperación de cualquier enfermedad.

¿Cuáles son las secuelas que deja el covid-19 a nivel respiratorio?

Ana Isabel García Muñoz (AIGM): “Sin lugar a duda la enfermedad covid-19, más allá de todo el impacto sociosanitario que ha venido generando en términos económicos y de mortalidad, ha suscitado varios interrogantes en los sobrevivientes y sus familias, pues se han registrado algunos síntomas persistentes como tos, dolor de pecho, cansancio o fatiga y diferentes grados de dificultad respiratoria (disnea), más allá del mes de haber sufrido la enfermedad e incluso varios meses después (Froidure, y otros, 2021)”.

¿Por qué algunos pacientes necesitan hacer ejercicios tras haber sufrido del virus?

AIGM: “Al tratarse de una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, es de suponer que las secuelas han de suscitarse en este sistema, pero se ha documentado que se trata de una enfermedad con efectos sistémicos, los cuales pueden ser los responsables de los síntomas descritos y que necesariamente deberán ser atendidos por un grupo interdisciplinario en salud (Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group, 2020).

Es así como en estudios radiológicos, de algunos sobrevivientes, se ha reportado pérdida de volumen pulmonar y daño estructural de los bronquios, entre otros (Chérrez-Ojeda, Gochicoa-Rangel, Salles-Rojas, & Mautong, 2020), por lo cual es necesario que quienes persistan con estos síntomas, de manera crónica, sean evaluados con pruebas de función pulmonar para generar un diagnóstico y acceder a un tratamiento oportuno.

Además, algunos sobrevivientes presentan disminución de la fuerza de los músculos respiratorios (Huang, y otros, 2020) y de la musculatura periférica, lo cual también podría explicar que la disnea y la fatiga continúen y justifican el ingreso de estos pacientes a programas de rehabilitación pulmonar”.

¿Cuáles son los ejercicios de respiración que ayudan a recuperar el estado físico previo?

AIGM: “Dentro de las medidas que, en casa, pueden adoptar este tipo de pacientes, se encuentran los ejercicios de respiración controlada. Habitualmente el adulto, respira a una frecuencia de 12 a 16 respiraciones por minuto y cada vez que lo hace, inhala y exhala una cantidad de aire específico, el cual se denomina volumen corriente.

Este proceso es totalmente inconsciente, es decir que no lo notamos salvo cuando presentamos alguna dificultad para hacerlo, momento en el cual esa sensación de falta de aire nos lleva a respirar más rápido de lo normal. Esto produce que ese volumen además de tornarse más pequeño cuente con menos tiempo para realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Sumado a ello, el miedo que produce la falta de aire y aún más, saber que se tiene o tuvo covid-19, acelera aún más el ritmo respiratorio, empeorando el cuadro.

Una forma de contrarrestar estos efectos es aprender a administrar el volumen corriente, en favor de los principios fisiológicos que regulan la respiración humana. En tal sentido, se recomienda que el aire sea tomado por la nariz, lo más profundo que se pueda, tratando de retenerlo por unos segundos y luego expulsarlo lentamente, recordando que, al ingresar el aire se lleve el abdomen hacia el frente y al expulsarlo el abdomen se contraiga.

Este sencillo ejercicio, favorece la función de los músculos respiratorios, principalmente del diafragma. Permitiendo a su vez que la frecuencia respiratoria disminuya y, por tanto, el tiempo de contacto del aire que ingresa, cargado de oxígeno, sea suficiente para su intercambio y para que el dióxido de carbono, proveniente del metabolismo celular, sea expulsado. Este ejercicio puede hacerse acostado, boca arriba, de medio lado, sentado o de pie. Es necesario que la persona practique esta técnica varias veces al día y en diferentes actividades, para que sea dominada y de esta manera para los próximos ejercicios, ya la maneje.

Otra manera de disminuir esta frecuencia respiratoria es contando los segundos entre cada respiración. Por ejemplo, si la persona está respirando a una frecuencia de 25 respiraciones por minuto, quiere decir que cada 2,4 segundos (60 segundos/25 respiraciones) está respirando. Entonces para disminuir dicha frecuencia, la persona intentará tardar un poco más en cada inspiración y espiración. Por ejemplo, si logra realizar una respiración cada 3 segundos, su frecuencia respiratoria disminuirá a 20, o si logra hacerlo cada 5 segundos, la frecuencia bajará a 12 respiraciones por minuto.

Administrar de esta manera el aire, permitirá también que el área de intercambio gaseoso, se amplié pues si el volumen de aire permanece más tiempo dentro de los alvéolos, hará que la presión resultante también lo haga, mejorando así la oxigenación y la ventilación. Cada vez que se vaya avanzando en el dominio de estas técnicas, podrán involucrarse los miembros superiores en sincronía con la respiración y luego involucrar estos ejercicios en las actividades de la vida diaria. Existen otros ejercicios que pueden realizarse con dispositivos específicos, para entrenar la fuerza de los músculos respiratorios, requiriendo para ello, una valoración inicial y entrenamiento en su uso.

También es importante la realización de actividad física a diferentes niveles de intensidad, acorde a los resultados de pruebas funcionales. Esto debido a que no todos los que refieren fatiga y/o disnea, las presenten por las mismas causas ya que dependiendo de la edad y las comorbilidades, variará el tipo de ejercicio y las cargas de trabajo.

Es importante que la persona, de acuerdo con la severidad de los síntomas, intente mantenerse físicamente activa, para prevenir la pérdida de masa muscular, pues esto empeoraría los síntomas y podría traer otras consecuencias por ganancia de peso graso, sobre el sistema osteoarticular y a nivel cardiometabólico. Hacer ejercicio adecuadamente prescrito, no sólo ayudará a disminuir los síntomas prolongados de la covid-19, sino que ayudará a mejorar la salud en general”.

