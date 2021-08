Qué es POTS, el síndrome que sufre Mara Wilson la actriz de ‘Matilda’

A 25 años del estreno de la exitosa película ‘Matilda’, Mara Wilson reveló a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con el Síndrome de POTS. En su publicación, hecha el pasado 1 de agosto, Wilson dice que “esta soy ayer, luego de que tuviera una prueba de mesa inclinada que confirmó lo que yo y mis doctores sospechábamos desde hace años: ¡tengo POTS! La sigla significa síndrome de taquicardia ortostática postural”.

En la fotografía, la intérprete de la pequeña niña con poderes telequinéticos explicó “¿saben de esa sensación que a veces tienen cuando se sienten mareado por pararse muy rápido? Imaginen tener eso todo el tiempo y de hecho llegar a desmayarse a cusa de lo mismo”. La actriz también compartió con sus seguidores que “en mi caso fueron cuatro años para ser diagnosticada”.

Para saber más sobre esté síndrome cardiovascular y cuáles son los síntomas, consultamos a un profesional de la salud. En entrevista con la Revista Cromos, el médico e instructor asistente en la Fundación Universitaria Sanitas, Nicolás Rozo, nos cuenta señales de alerta, tratamiento y el momento en que se debería consultar a un especialista.

¿Qué es POTS?

NR: “Es un desorden común, pero poco conocido de un tipo de alteración cardiovascular autonómico (nervios que se encarga de funciones no consientes, como el latido del corazón) que se caracteriza por una muy alta o muy baja frecuencia cardiaca (latidos del corazón). Al ponerse de pie, la persona puede sufrir de mareos frecuentes hasta pérdida de la conciencia. Este síndrome puede afectar a hombres y mujeres, pero es más frecuente en las mujeres de 15 a 50 años “.

¿Cuáles son los síntomas y señales de alerta?

NR: “Los principales síntomas es la sensación de palpitaciones o mareos repetitivos, desmayos, dificultad para respirar, dolor torácico luego de cambios bruscos de posición (estar sentado y ponerse de pie rápidamente).

Hay otro conjunto de síntomas poco específicos que pueden ser acompañantes de los anteriormente nombrados como la fatiga crónica, la intolerancia al calor, la debilidad y el dolor de cabeza.

¿En qué momento se debe consultar a un especialista?

NR: “Consultar cuando los síntomas son crónicos, es decir, experimentarlos de forma seguida durante 3 – 6 meses. También se debe acudir a un médico si hubo presencia de sincope, en otras palabras, pérdida de la conciencia súbita con recuperación pronta de la misma. Especialmente se debe ir al especialista cuando hay lesiones secundarias (fracturas, heridas abiertas), frecuencias cardiacas registradas mayores a 100 latidos/minuto o menores a 60 latidos/minuto de forma sostenida”.

¿Cómo se trata esta enfermedad?

NR: “Parte importante del tratamiento es encontrar el desencadenante de los episodios de taquicardia, con el fin de poder evitarlo. Por ejemplo, algunos fármacos, enfermedades inflamatorias subyacentes o deshidratación son causas del POTS.

Sin embargo, no hay fármacos eficaces en el tratamiento de esta condición. Se sugiere comenzar por tratamientos no farmacológicos, por ejemplo, rehabilitación y entrenamiento cardiovascular en la posición sentado (Remar). Siempre con la guía y supervisión de un profesional”.

¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que padecen esta condición?

NR: “- Se recomienda aumento del consumo del sodio en la dieta (sal).

- Beber 2 a 2,5 litros de agua, dietas con porciones pequeñas, pero en mayor número de veces al día.

- Adecuada proporción de proteína, vegetales y frutas.

- Monitorizar constantemente la frecuencia cardiaca y tensión arterial para mantener un registro escrito diario.

- Ejercicio físico en la posición de sedestación (permanecer sentado).

- Hacer una transición lenta desde la posición acostado o agachado a la posición de pie.

- Obtener ayuda y guía psicológica para conciliar con esta crónica condición”.

