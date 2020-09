Soy diabético y tengo COVID- 19 ¿Qué debo hacer?

Una reciente investigación señala que las personas afectadas por la obesidad y la diabetes a menudo les va peor al tratar de superar el SARS-CoV-2. ¿Qué debe hacer un diabético al contagiarse de COVID-19?

Nathalia Mateus, médica general de la Universidad Javeriana y miembro de la plataforma Doc-Doc comenta para La revista Cromos que los pacientes con diabetes no tienen mayor riesgo de contagiarse, pero sí tiene un mayor peligro de complicarse en caso de contagiarse de COVID- 19, dado que precipita manifestaciones severas de la diabetes y con esto un mayor riesgo de muerte.

“Se evidencia una mortalidad de 14.8% en paciente con diabetes y 28.8% en diabéticos mal controlados”, comenta la especialista.

Se cree que este riesgo se da en consecuencia del mal control de glicemia y obesidad que se traduce en estados de constante inflamación, que como sabemos es la piedra angular de muchas enfermedades, dentro de estas está el COVID-19.

Te puede interesar leer: El embarazo y el parto en tiempos de coronavirus

Por otro lado, Mateus comenta que actualmente se observa en pacientes con diabetes una alteración en la mecánica respiratoria que, en conjunto con la infección, genera un factor de riesgo aumentado para necesidad de hospitalización, requerimiento de cuidados intensivos (UCI) y falla respiratoria.

¿Si un paciente diabético se contagia de COVID- 19 qué debe hacer?

En primera instancia se debe realizar una prueba que confirme el diagnóstico de infección por COVID 19, la selección de la prueba a realizar la define el médico tomando en cuenta la probabilidad de contagio y el tiempo de inicio de síntomas.

El paciente diabético debe continuar las recomendaciones de estilo de vida saludable y medicamentos prescritos con control frecuente del azúcar en sangre, y en caso de presentar alguna alteración en dichos valores, es necesario contactar al médico.

En este sentido, toma un alto valor la vigilancia constante de síntomas en casa a través de plataformas de telemedicina. Los especialistas en cada área podrán monitorizar a distancia, ajustar los medicamentos, o si es necesario, remitir a urgencias.

Las restricciones que nos ha impuesto la pandemia han llevado a que necesitemos, en pacientes diabéticos, un mayor control de la ingesta de calorías diarias e ingeniar nuevas formas de actividad física en casa.

¿Qué precauciones debe tener el paciente con diabetes y COVID- 19?

Dado que son pacientes de alto riesgo, deben limitar el contacto físico, usar adecuadamente el tapabocas, realizar lavados de manos frecuentes, evitar tocarse la cara y si no es necesario, no salir de casa.

El paciente diabético, como cualquier otro paciente, debe recordar que estar en casa no limita la capacidad de continuar la actividad física y los esquemas de adecuada nutrición establecidos.

No sobra recalcar que el término a usar es distanciamiento físico, y no distanciamiento social. Es necesario fortalecer nuestros vínculos familiares y sociales a través de otros medios puesto que debemos considerar que detrás de cada paciente, con diabetes o no, hay un ser humano con salud mental.

¿Qué es la diabetes y cómo tratarla?

La médica general Nathalia Mateus indica que el término a utilizar para referirnos a la enfermedad es diabetes mellitus. Ésta se ha asociado a una alteración de la producción de insulina en el páncreas y a la dificultad para permitir el proceso de incorporación de azúcar a las células de todo el cuerpo, siendo esta su fuente principal de energía es por esto, que el azúcar queda en la sangre y se da la llamada hiperglucemia.

Te puede interesar leer: Infertilidad masculina, ¿qué tratamientos existen?

Es una enfermedad crónica, tratable cuyas consecuencias se pueden prevenir o retrasar con dieta, actividad física, medicamentos adecuadamente prescritos y controles regulares.

¿Cuántas clases de diabetes existen?

Globalmente se reconoce 3 tipos:

La tipo 1 representa 5-10%, es más común en niños y adolescentes, y es caracterizada por una destrucción autoinmune de células del páncreas produciendo así déficit de producción de insulina.

La tipo 2 es la más frecuente en adultos. Ocurre por disminución de la capacidad de acción en la insulina en las células del cuerpo que con el tiempo termina en una disminución en la producción de insulina del páncreas.

Diabetes gestacional que afecta aproximadamente 10-14% de los embarazos a nivel mundial y puede presentar consecuencias graves tanto en la madre con en el bebé.

¿Qué tipo de alimentación es recomendable para las personas que padecen esta enfermedad?

Cada paciente es diferente. Dependiendo del estilo de vida, enfermedades y sus objetivos a cumplir, se desarrollará un esquema, en compañía con el/la nutricionista, que cumpla los requerimientos de cada paciente.

Principalmente se busca un control y balance ingesta de carbohidratos, grasas y proteínas, y sus respectivas proporciones en cada comida.

Según recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, la dieta debe incluir carbohidratos que idealmente provengan de vegetales, granos enteros, legumbres, y leche baja en grasa.

Elija calidad por encima de cantidad en cuanto a grasas se trata, se sugiere aquellas que vienen del pescado, aceite de oliva, aguacate y nueces.

Con respecto a las proteínas, es recomendable reemplazar las carnes rojas por carnes magras, pescado, huevos, fríjoles, soya y nueces.

Así mismo, es aconsejable preparar todas las comidas en casa, de esta forma hay mayor control de los ingredientes y cantidades usados.

¿Qué alimentos y bebidas debe limitar un diabético?

Principalmente, aquellos que tengan alto contenido en azucares refinadas y grasas. Las bebidas azucaradas, los dulces, comida ‘chatarra’ y por supuesto, bebidas alcohólicas deben evitarse. En caso de ingesta de alcohol, se recomienda acompañar de comida y limitarla a una bebida en las mujeres y dos en los hombres.

Te puede interesar leer: Tendencia Covid-19, para mantenernos protegidos

Así mismo, el tema de los jugos es controversial. Mateus considera que así su origen sea completamente natural y no se adicione azúcar, se está desperdiciando lo más importante de la fruta: la fibra. Por otra parte, estamos consumiendo azúcar, que, aunque sea de origen natural, sigue siendo azúcar, por lo que no se recomienda el consumo de jugos y se debe optar por la fruta completa.

¿Qué actividad física debe hacer?

Se recomienda la actividad física moderada, siendo esta entre 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, en otras palabras, sentir que con el ejercicio realizado se mantiene el corazón acelerado constantemente. Se recomienda acumular 150 minutos en la semana distribuidos en todos los días, alternando el tipo de actividad cada día. Esto incluye trotar, elíptica, bicicleta, entrenamiento funcional, baile intenso, aeróbicos etc.

Preferiblemente realizarlos en la mañana y después del desayuno.

En niños y adolescentes se recomienda una hora diaria y se incrementa el esfuerzo en los ejercicios.

Se debe realizar con un esfuerzo progresivo para evitar lesiones y estar acompañado de un asesoramiento profesional.