La mejor hora para comer frutas Foto: Pixabay

La endocrinología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las hormonas y del metabolismo. Aquí es muy común hablar de obesidad pues se concibe como una enfermedad metabólica y hormonal.

Hablamos con el médico endocrinólogo Óscar Rosero, experto en estilos de vida, conocido en redes sociales como @endocrinorosero, sobre las mejores horas para comer frutas y cuidar la salud.

Para mejorar el aspecto metabólico, si tenemos problemas de peso o problemas con la insulina, se recomienda evitar el consumo de frutas en ayunas porque esto puede disparar la glicemia, el azúcar en la sangre y elevar los niveles de insulina que en el transcurso no va a ser positivo.

También ten en cuenta no consumir frutas en horas de la noche, en general, el cuerpo no está preparado para los carbohidratos ya que el metabolismo, las hormonas y la insulina no están bien afinadas como lo están en el día.

Entonces, ¿cuál es la mejor hora para comer frutas?

Para el Dr. Óscar Rosero una muy buena opción para comer frutas es hacerlo entre comidas o posterior al almuerzo. Él recomienda no ingerir la bebida en jugos.

“Se ha hablado de que es mucho mejor antes del almuerzo porque puede dar sensación de saciedad, sin embargo, cuando tenemos un modelo de comida real, libre de procesamiento en nuestro día a día, una buena hora es después del almuerzo porque estaría reemplazando un postre azucarado”, aseguró el Dr. Rosero.

Hay que hacer énfasis en que la mejor hora para comer fruta, esencialmente, es cualquiera, pero los horarios a veces se dan para personas con algún tipo de condición metabólica.

