¿Cuál es la mejor hora para tener sexo?

Son muchas las curiosidades que podemos saber sobre el sexo gracias a todas las investigaciones que se hacen al respecto, por ejemplo, si las relaciones sexuales en serio queman calorías y cuáles son las posturas que ayudan a ello, pero un reciente estudio reveló un dato bastante interesante, cuál es el mejor momento del día para tener el mejor sexo.

En un principio, los seres humanos veían al sexo con un solo fin, reproductivo, y había diversos peligros al respecto para hombres y mujeres, entonces debían hacerlo en plena luz de día y de manera rápida.

Hacerlo en la noche fue algo que ocurrió solo hasta que se descubrió el fuego, que es un suceso más reciente de lo que parece. En la sociedad actual lo más común es salir en la mañana a trabajar y en la noche se descansa, asimismo, sería el momento oportuno en el que las parejas tienen sexo.

Esto no es tan al azar como parece, ya que tener intimidad hace que la persona se relaje luego de un día pesado y ayuda a conciliar el sueño, definitivamente pareciera que la noche está hecha para el placer.

Sin embargo, que sea algo común no quiere decir que sea lo más correcto o adecuado para la pareja, especialmente si es heterosexual.

El momento más álgido de las hormonas para tener sexo

Resulta que un estudio, que tuvo una muestra de unas 2.300 personas, demostró cuáles son las horas en las que el deseo sexual es más alto, algo que varía entre hombres y mujeres. Entonces, ellos tienen su mayor momento de testosterona (hormona relacionada con el deseo sexual) entre las 6 y 9 de la mañana, mientras que el de ellas es entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, parece que sería difícil cuadrar.

¿Cómo cuadrar un horario que funcione para los dos?

Esta no es una incompatibilidad, porque entonces la sociedad jamás hubiera avanzado y la raza humana sería cosa del ayer. De esta manera, los sexólogos no han podido establecer una hora exacta, pero sí menciona una “maleabilidad” de horarios para hombres y mujeres, o sea, lograr un acuerdo que satisfaga a ambos, aunque no sea el mejor punto para sus hormonas.

Entonces, de acuerdo con los encuestados, las parejas heterosexuales decidieron, en su mayoría, que es mejor tener encuentros sexuales entre las 9 y 11 de la noche.

Los sexólogos coinciden en que el mejor momento es el que más le convenga a la pareja, además, mencionan que hay que sacarle provecho porque entre más sexo tengan a esa hora, más ganas darán de hacerlo en ese preciso instante.

Lo mismo sucede con el lugar, ya sea la cama, la cocina, el cuarto de huéspedes, establecer un sitio y un momento con un momento tan placentero hará que los dos quieran seguir repitiendo.