El curioso proyecto de sembrar nubes artificiales en Emiratos Árabes

El calentamiento global es una realidad que algunos países tienen más presente que otros y en caso de Emiratos Árabes existe un tema curioso e interesante que algunos desconocen, se trata de la siembra de nubes artificiales, con 219 operaciones, este país busca combatir las temidas sequías tan populares en el Medio Oriente.

Esta nación ubicada en la nación y ha tenido periodos de tiempo en los que la temperatura llega a sobrepasar los 50° C, situación que no ha mejorado en los últimos veranos. No tienen el menor chance a la lluvia o un clima húmedo, entonces su población termina sufriendo la tenaz problemática de la escasez de agua.

Teniendo presente que Emiratos Árabes Unidos está construido sobre un desierto, se dispuso de un ejército de drones cuyo objetivo era crear nubes artificiales en el firmamento, algo que permitió aligerar el preocupante escenario.

Un diluvio que se salió de las manos

A mediados de 2021, el Centro Nacional de Meteorología (NCM) del país compartió un video en el que se ven carros conduciendo y atravesando un diluvio en la ciudad Ras al Khaimah. En esta ocasión se trataba de lluvias torrenciales provocadas por las nubes artificiales que fueron ubicadas al norte de la nación. Entonces el servicio tuvo que alertar sobre las precipitaciones poderosas en el resto de los Emiratos Árabes.

La cuenta oficial de Twitter del NCM compartió un mensaje explicando que dichas lluvias fueron creadas de manera forzada. Como ya se ha expresado, este país árabe ha dispuesto de grandes recursos económicos para este ambicioso proyecto para que el desierto viva un mejor clima, aunque sea artificialmente.

En un momento pareció buena idea, pero el Gobierno ha visto cómo múltiples ciudades han pasado por estados meteorológicos inestables. La situación empezó a salirse de control y periodo de caos se fue expandiendo más de lo que esperaban. A pesar de este experimento, Emiratos Árabes es muy consciente que la escasez del agua es su principal preocupación este siglo.

Evidentemente, este país no es el único que sufre de sequías longevas, debido a la crisis climática que enfrenta el planeta Tierra, prácticamente todo Oriente Próximo y el norte de África es víctima de la falta de lluvias, un recurso tan importante en cualquier comunidad, un latente problema que debería ser fundamental en todos los gobiernos.

¿Cómo funciona este proyecto?

El año pasado fue cuando Emiratos Árabes empezó el proyecto de siembra de nubles, las técnicas han ido variando, el proceso inicial necesita de aviones que utilizan bengalas especiales que disparan pequeñas partículas de cristales que parecen hielo, estas llegan a las nubles, luego se generan pequeñas gotas de agua, crecen, luego se fusionan y eventualmente caen como precipitaciones.

En este proceso se utilizan varias sustancias, como yoduro de plata o dióxido de carbono congelado, este último ingrediente es mucho más popular de lo que puedes creer, ya que popularmente se le conoce como “hielo seco”.

De momento, diversos científicos se encuentran estudiando este método para conocer su efectividad y si es conveniente a largo plazo. Algunos estudios indican que el impacto es muy poco o superficial en cuanto a la posibilidad de generar más agua en el cielo, otras investigaciones demostrarían lo contrario

Sin embargo, los científicos están dudando sobre si este método es el mejor a largo plazo para simular lluvia. Hay estudios que sugieren que tuvo realmente poco impacto a nivel de generar más agua en el cielo, mientras que otros apuntan justamente lo contrario. Con pocos resultados concluyentes, los Emiratos Árabes Unidos mantienen su intención de solucionar la falta de agua en el país.