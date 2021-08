Descubre las respuestas de nuestro buzón del sexo

El psiquiatra y sexólogo español Carlos Pol Bravo responde las dudas que llegaron a nuestro buzón con el correo cromoscom@gmail.com en esta semana.

PRIMERA PREGUNTA

Buenas noches Dr. Carlos, mi pregunta es: ¿Es posible que un hombre pueda fingir durante el orgasmo?

RESPUESTA

Es una gran pregunta para destapar muchas situaciones vividas, mal vividas y sufridas, por él y por ella en relación a la sexualidad.

Hablé en otra ocasión de un artículo mío, “El orgasmo fingido o teatro en el sexo”, trabajo y conferencia que se ha presentado en Europa como en América, donde demuestro que la mujer, cuando finge el orgasmo, la primera que se engaña es ella misma, porque más pronto que tarde cogen al cojo en la mentira. Hay una serie de factores que poco a poco se conocen, y ya no son creíbles los gritos y los ahogos, si no son sinceros. Y sobre todo en la lubricación vaginal hay una situación clara de mayor cantidad de eyaculación femenina o de líquido femenino, que, si no ha tenido un orgasmo verdadero, por más que grite a los cuatro vientos, no es real.

Eso en cuanto a ella, aunque no esté en la pregunta, solo para información, porque a la pregunta en relación al hombre, éste solo puede llegar a fingir un orgasmo por la misma vía de teatro en el sexo, es decir, mucha imagen, como dicen aquí coloquialmente en Colombia, mucho tintín y cero paletas. ¿Por qué? Porque en el instante en que el hombre no tiene eyaculación, por más que grité y aúlle, evidentemente es falso pues la eyaculación se nota. Es húmeda y liquida y su pareja o es muy creyente o no conoce nada de sexualidad y se conforma con la figura falsa de la voz y la actuación.

No puede un hombre fingir un orgasmo tan fácilmente, a menos que lleve una esponjita y la ponga cerca de sus genitales para el momento oportuno soltar el líquido de la esponjita y, si la persona sabe que el semen no es incoloro, ni inoloro, ni insípido, sino que tiene un olor especifico, ese teatro en el sexo también se nota.

¿Y qué ocurre en ambos casos? que el primero que se engaña es quien hace el engaño.

Espero haber respondido la pregunta y muchas gracias por haberla realizado.

SEGUNDA PREGUNTA

Gracias Revista Cromos por abrir este espacio, pues no es sencillo para la mayoría de personas hacer consultas en relación con estos temas.

Mi pregunta está asociada a una situación personal, por supuesto, que no sé qué tan repetitiva pueda ser:

Dejé de tener relaciones con mi pareja desde mis tercer mes de embarazo, debido a temor que él manifestó y con el cual no tuve ningún problema en su momento. Antes del embarazo, él manifestó mucho interés porque las relaciones dieran el resultado esperado, por ende, empezaron a ser menos satisfactorias (al menos para mí). Han pasado más de 3 años. Tuvimos un intento cuando nuestro hijo tenía unos 4 meses, pero preferiría no recordarlo por lo corto y poco sustancioso que resultó. Ahora, a pesar de que aún me resulta atractivo y siento que tengo un gran afecto por él, no me apetecen realmente ni siquiera sus caricias. Se lo he comentado, pero siento que le da temor tocar este tema con otra persona que pueda ayudarlo, y tal vez está esperando que yo vuelva a mostrarme dispuesta porque demuestra amarme y ser muy paciente conmigo. No sé si la que debe buscar ayuda soy yo, o incluso, los dos simultáneamente, pero no quiero dejar de explorar mi sexualidad en esta edad, incluso si eso significa una nueva relación.

Agradezco si me pueden ayudar con una respuesta del Doctor.

RESPUESTA

Es una señora muy interesada en su sexualidad y en como recomponerla. Felicidades por el tema y cuanto este representa.

En referencia a que su pareja tuvo una disminución de la sexualidad por el temor a su embarazo durante los tres primeros meses y usted acepto al manifestar él ese miedo, y no hubo problemas en su momento al respecto, me parece normal.

Empecemos por eso, al ser una pregunta con muchas aristas, trataremos de respondérsela con el mayor conocimiento.

Es muy usual debido a una transculturalidad por centurias existente, ese temor del hombre con la mujer embarazada de hacerle daño, que no le afecte el embarazo por una relación sexual, pero también es muy usual, lamentablemente, la carencia de educación sexual y, lo que es peor, el no hacer caso, o no comentar, o no ir y hablar con el ginecólogo en referencia a embarazo y sexualidad con la confianza terapéutica.

En la mujer embarazada el ginecólogo es quien tiene la palabra, para ver si ella puede tener relaciones sexuales, por cuánto tiempo, de qué forma y cuántas ocasiones, puesto que es él quien, como profesional, sabe bien las situaciones en que se encuentra la embarazada y si puede llevar o no una vida sexual.

En cuanto a la pareja, alguien genera con buena intención una idea, la otra parte la acepta y ahí empiezan los problemas en referencia a ese punto.

Por tanto, es una situación muy característica, lamentablemente, y ojalá nuestros lectores tomen nota de ello.

Pasemos a la segunda parte de la pregunta.

Habla de que antes del embarazo él manifestó interés por mantener las relaciones sexuales. Realmente en la sexualidad no es cuestión de tener interés, es cuestión de tener deseo. Si entendemos por interés el deseo, la sexualidad, la ilusión el desear sexo con su pareja, es válido; pero si nos quedamos solamente en un interés de cumplir, estamos ya saliendo por rutas diferentes a una sexualidad satisfactoria.

La prueba de todo ello la tenemos en cómo expresa que las relaciones después de nacido el hijo, no fueron para ella satisfactorias y que realmente, habiendo pasado tres años, ha habido un intento de recordar, o de renacer la sexualidad, pero que ya realmente no encuentra una satisfacción real. Una cosa es la afectividad y otra cosa es la sexualidad; cierto es que existe la sexoafectividad, unión de ambos factores, pero sí hay un problema cuando se refiere algunos de los miembros de la pareja, con un “lo quiero mucho, es muy buena persona, pero no me satisface, no me llena, no me complementa”, creo es lo que presenta esta señora al decir que no le apetecen ni siquiera sus caricias, esto ocurre mucho más de lo que se supone.

Cuando lea quien escribió estas líneas, que se tranquilice, es un mal de muchas e información para todas.

Eso pasa con frecuencia, ante todo por falta de comunicación, de educación, y lo que hemos visto al principio en la pareja, termina evidentemente en cero complicidadad, y cero excitación o acercamiento para tenerla.

La otra parte de la pregunta, refiere le da temor tocar este tema con él porque puede sentirse incomodo, puede sentirse mal, o también ella puede tener el temor del síndrome de pérdida; es decir, “lo voy a perder por estas cosas”, y pueden ocurrir y son conscientes o inconscientes, por tanto, considero que definitivamente lo más importante está en que sí debe buscar ayuda profesional primero ella, para orientar la sexualidad de una forma adecuada, positiva, real y de manera realista a un futuro válido.

En mi opinión, debe tener ella primero un tratamiento, puesto que es quien presenta la pregunta y el problema, es ella quien no siente, quien no está satisfecha, por lo cual un tratamiento de desensibilización, psicoinformación, psicoeducación serían muy válidas para reafirmarla en su sensualidad, en su sexualidad, en su imagen de mujer, que no pierda su estatus psicosexual y menos evidentemente la autoestima.

Por tanto, sí, primer paso, antes de nada, tratamiento para ella que consulte pues, a un profesional válido, le presente su problema y después se refuerce para efectuar una entrevista de pareja, con el plan de trabajo claro y un profesional serio, quien se lo sabrá enfocar.

Espero pues, con esto decirle que antes de tomar una decisión de una nueva relación, estudie su relación consigo misma.

Mucha suerte.

TERCERA PREGUNTA

¿Hasta qué edad el hombre es viril sexualmente?

RESPUESTA

Para responder a esto habría que volver a la noche de los tiempos por el terror del sexo, las transculturalidades negativas, y ese miedo feroz del hombre que resalto en “el síndrome del león herido”, trabajo conocido mundialmente, porque hablo como el hombre ruge, cual león, y se lame la herida en lugar de buscar ayuda.

Bien, lo digo porque el hombre no tiene una edad, ni un tiempo concreto, cada caso es individual, personal y, sobre todo con la experiencia, y vivir o haber vivido la sexualidad más tiempo, en positivo, sin frustraciones, sin enfermedades, desde venéreas hasta orgánicas, evidentemente, porque las venéreas son orgánicas, pero son infecciosas, no son una cardiopatía, una hipertensión, o una diabetes o una depresión, por dar ejemplos.

Así las cosas, se supone o se presupone, mejor, que la actividad sexual del hombre dura fuerte hasta los cuarenta, cuarenta y cinco años. De los cuarenta y cinco a cincuenta años empieza a haber un deterioro lento en la erección, en la cantidad de eyección de semen, etc.

Pero aquí es donde entran tres puntos vitales: la educación sexual, el conocimiento del propio cuerpo y la Gerontosexología, es decir lo que ya tantas veces he mencionado en este buzón que la gerontosexología es el área de la gerontología, ciencia que trata de la edad madura, y se dedica a valorar, apoyar y superar la sexualidad y calidad de vida sexual en las personas mayores de cuarenta y cinco o cincuenta años en adelante.

Y ello esta ir al médico, estar en un estado físico controlado por un galeno y, a la hora de pensar en buscar las pastillas de erectogénicos —como he dicho repetidamente, significa génesis de la erección— antes de tomarlas para que esa erección continúe, ya que es el gran terror del hombre, se puede subsanar en la fase de la erección, con lo erectogénicos, pero siempre y cuando sea antes recetado o prescrito por un médico, porque no todos los trajes sirven en la misma persona, ni todos los colores dan la moda.

Por tanto, no hay un tiempo exacto, hay que vivirlo, esperar que lleguen algunos síntomas, ir al médico entonces para explicarlos y para seguir viviendo una buena calidad de vida sexual.

Suerte y buenos tiempos.

CUARTA PREGUNTA

¿Cuántas veces al día o a la semana se debe tener sexo?

RESPUESTA

En el sexo, como en la gastronomía o en el saber vivir no hay obligaciones, solo hay situaciones, ilusiones… deseos. Por tanto, es libre, no es una obligación tener una determinada cantidad de orgasmos al día, a la semana o al mes.

Hay una frase muy española que dice “una vez al mes bien poco es” y vamos a aprobarla para tener un concepto originario al tema. Una frecuencia sexual válida para hablar en términos médicos, debe ser la que el cuerpo busque, desee y, con la pareja lo busquen, se congratulen y lo consoliden, es decir, la sexualidad en el hombre como en la mujer es a deseo y satisfacción.

Puede haber masturbación indudablemente, pero aquí se habla de coito, tanto en un caso como en el otro, tampoco hay obligación de días, simplemente de momentos y atracciones.

Por tanto, considero que queda libre esa responsabilidad absurda del semper paratus, semper fidelis, es decir, el hombre no tiene por qué estar siempre deseando sexo, como muchos creen, inclusive muchas féminas lo suponen. En absoluto. El hombre, así como la mujer, tienen derecho a decir no, a concretar cuantas veces su cuerpo, su imaginación y su deseo sexual están activos. Por consiguiente, si una vez al mes bien poco es, lo que se haga en esas cuatro semanas intermedias, dos, cuatro a la semana, digamos para responder, habría que decir que una frecuencia sexual normal en una pareja promedio de 20 a 40 años, es de 3 a 6 frecuencias semanales.

Si tienen más, mejor, y si tienen menos, tampoco es grave, simplemente cuando se desee, porque lo que sí es grave es forzar, ya que el peor enemigo de la sexualidad es la prisa y el forzamiento de la obligación a querer quedar bien.

La sexualidad es libre y es humanística, por tanto, a vivirla bajo ese concepto.

Gracias por la pregunta.

QUINTA PREGUNTA

¿Es normal tener sexo oral y anal?

RESPUESTA

Ambas formas de sexualidad son antiguas como el hombre, no se descubren sino muy pocas cosas, o nada, bajo el sol de la sexualidad, ya que todo es clásico y conocido, aunque algunos le pongan novedades y churumbeles publicitarios a lo que ya se ha vivido.

Por tanto, el sexo oral o anal, como he enfatizado en más de una ocasión en entrevistas en los medios; siempre y cuando haya mutua aceptación, no haya ningún tipo de presión, o de acoso pues, de lo contrario, se llamaría indudablemente violación en ambos casos.

Así las cosas, en uno y en otro es normal tenerlo, con aceptación y con el deseo de ambos y con sensual comunicación entre quienes lo practican. Es normal siempre y cuando haya higiene, como en cualquier relación sexual. La higiene es vital para evitar situaciones como infecciones peligrosas, máxime hoy en día que florecen con una espectacularidad desastrosa. Por tanto, bajo la responsabilidad, criterio y deseo de cada uno, no es algo anormal, pero tiene que haber complicidad y aceptación.

Y hago un matiz en el sexo anal: ante todo sensibilidad, lentitud, gran comunicación, para una mutua satisfacción, de lo contrario se convierte en trauma.

Espero haber contestado la pregunta.

SEXTA PREGUNTA

¿La ingesta de semen trae algún problema?

RESPUESTA

Hay una excepción conocida popularmente, que es cuando se tiene hepatitis. El hombre con hepatitis puede llegar a contagiar a la persona que tenga la ingesta de semen. De no haber una patología infecciosa, una patología contagiosa, de estar la persona con una salud natural y normal, la ingesta de semen no trae ningún problema.

Hay una leyenda muy antigua del sur de España, divertida hasta picaresca o graciosa, que dice… “la mujer que traga mucho semen engorda”, bueno eso es tan folclórico como las castañuelas tocadas en una fogata en una noche de San Juan bailando flamenco. No deja de ser una simpática historia, pero no es verdad. No hay mujer que pueda responsabilizar a su pareja por engordar al haber tragado semen durante años. Falso.

Por contra, la ingesta de semen repetimos no es problemática, siempre y cuando no haya patologías por parte del hombre contagiosas, virales, o de cualquier otra índole, puesto que habría cierto peligro al tomarse ese semen.

Mientras tanto, cada uno que disfrute su sexualidad con libertad, sin presiones, ni agresiones, pero con felicidad.

Espero haber respondido a la pregunta.

SEPTIMA PREGUNTA

¿Por qué una persona no toca a la otra en el acto sexual?

RESPUESTA

Pregunta que realmente me impacta, me sorprende. Pero entiendo la preocupación de quien consulta y, además, está en parámetros de respuestas en nuestro buzón para información sexual.

Existen dos formas de enfocarla. La primera, se entendería el típico como absurdamente desagradable “mete-saca”, donde no existe la mínima sensibilidad, principalmente por parte del hombre a seducir el cuerpo de su pareja con caricias y sensualidad, como en su momento de inicio la sedujo con palabrería. O al menos se supone. De ser parecido el caso, fuera de un posible egoísmo sexual, existe también mucho desconocimiento sobre la sexualidad y más aún de cómo practicarla.

La por mi llamada Geografía del deseo, que es la piel y todo su refuerzo de la anatomía corporal, debe ser incluida en el rito de una seducción válida, así como necesaria para sentir desde una mayor excitación, aceptación y un mayor placer durante la relación sexual, mirando, acariciando, tocando, besando el cuerpo, para lograr lo más importante en el sexo: Excitarse, excitando a la pareja, no el yo con yo, mirando y se acabó.

La segunda, esa filosofía de no tocar a otra persona en el acto sexual, sería entonces una forma de masturbación. Es más, puestos a ponernos históricos en el área médica, cuando apareció el SIDA, allá por los años ‘80 del siglo pasado, inclusive hubo grandes sexólogos entre ellos la Dra. Shere Hite, y la propia Dra. Helen Kaplan, que decían que para evitar o no tener temores de posible contagio de VIH, se masturbaran con el placer de observarse, es decir, el deleite de la observación mutua, masturbándose cada uno por su lado, sin tocarse.

Bueno pues esta sería una posibilidad de poder entender esta pregunta, de una forma asertiva dentro de una sexualidad satisfactoria.

Buen día.

Y para terminar en esta semana nuestro Buzón, presentamos algo diferente como válido, interesante como interactivo:

El Dr. Gabriel Flórez Borja, eminente Ginecoobstetra, con más de 30 años en ejercicio de la profesión, múltiples menciones y cargos Académicos, Diplomado en Sexología, y Asesor Científico de la Central Medica de Sexología, de la cual soy Director Científico, y su aporte, de la forma como lo ha presentado, enriquece nuestros buzón del sexo.

Aquí, pues, dejo este espacio para él.

1- ¿Hasta qué edad se puede tener relaciones sexuales?

Paciente de 70 años, quien después de viudez de diez años, tiene un novio, de su misma edad, pero no le permite llegar más allá de estar desnudos en la cama y tener besos y caricias, no permite la penetración porque le da miedo que le pase algo malo.

COMENTARIO: No hay edad límite para tener relaciones sexuales que impliquen la penetración vaginal, hay que tener en cuenta que, al aumentar la edad, puede disminuir la lubricación vaginal y la fuerza de la erección, pero ambas condiciones se pueden corregir, ya sea con lubricanes locales o con medicamentos.

2 – “No puedo tener sexo en mi casa”

Un viudo de 65 años de edad, vive con sus dos hijos y una nuera y dos nietos, tiene una novia, pero no le permiten que la novia lo visite en su alcoba, y mucho menos que se quede a pasar la noche.

COMENTARIO: No hay nada anormal o que impida que su pareja entre a la alcoba o que pase la noche con usted, a pesar de que aún no están viviendo juntos bajo el mismo techo. ya a cierta edad los convencionalismos sociales van quedando a un lado y lo que importa es la felicidad y la salud de la pareja.

El acto de enamorarse nuevamente no constituye infidelidad a su esposa y no hay razón para los celos de su familia.

3 - ¿A qué edad se debe tener el primer hijo?

COMENTARIO: Hay varias consideraciones, a saber: tener la preparación física para soportar y llevar a buen término el embrazo, el número de hijos que se desea tener, valoración de los costos de cuidados del embarazo; no es tener hijos por tenerlos, hay que procurarles cierto bienestar y cuidados. Es importante el apoyo de la pareja y la o las familias. Además de los aspectos laborales y educativos.

Dr. Gabriel E. Flórez B.- Ginecoobstetra