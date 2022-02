Día Mundial contra el Cáncer: 5 famosos que ganaron la batalla

Conocer de qué se trata esta enfermedad es una forma de prevenir. Foto: Getty Images

El Día Mundial contra el Cáncer se celebra cada año, el 4 de febrero, y es una iniciativa en la que el mundo se une en la lucha contra la epidemia mundial del cáncer.

Según cifras de la OMS, se estima que entre el 30% y el 50% de las dichas enfermedades pueden evitarse gracias a la disminución de factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y hábitos saludables, al igual que es posible alcanzar un desenlace positivo.

Estos son 5 famosos que le han ganaron la batalla al cáncer:

Sofía Vergara:

No muchos saben que la actriz barranquillera Sofía Vergara padeció de cáncer de tiroides a sus 28 años. La colombiana confesó que padeció de esta enfermedad durante el Stand Up To Cancer, un programa que recauda fondos para la lucha contra el cáncer.

“A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi médico sintió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides”.

Le extirparon la tiroides y ahora toma medicamentos a diario. “Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia”.

Robert De Niro:

El actor estadounidense famoso por protagonizar: ‘El Irlandés’ o ‘Pasante de Moda’ se enteró que padecía de cáncer de próstata en un control de rutina en el año 2003 cuando tenía 60 años.

De Niro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, una opción de tratamiento común cuando el cáncer no se ha propagado en su cuerpo, además se conoció que el actor sigue medicado tras la operación.

Hugh Jackman:

El actor australiano Hugh Jackman, conocido por su papel en la película ‘Wolverine’ reveló que padeció de un tipo de cáncer de piel leve y ha confesado que ha sido operado seis veces.

“Otro carcinoma basocelular. Gracias a los frecuentes reconocimientos médicos y a unos médicos increíbles, todo está bien. Se ve peor con el vendaje que sin él. ¡Lo juro! #ponteproteccionsolar”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Álvaro Morte

El actor español famoso por su papel de ‘El profesor’ en ‘La Casa de Papel’ comentó en diciembre del año pasado en un evento en Madrid que padeció de cáncer a los 30 años. “cumplí 30 años y me diagnosticaron un tumor cancerígeno en el muslo izquierdo (…) tengo muchísimo por celebrar. Soy una persona muy optimista y siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida”, dijo el actor Álvaro Morte en un evento organizado por Moët Chandon que se organizó en el Teatro Real de Madrid.

Kylie Minogue

La cantante australiana anunció en 2005 que padecía de cáncer de mama. Ese año Kylie tuvo que suspender su gira de conciertos para someterse a una mastectomía y posteriormente a quimioterapia.

Después de 14 años, la interprete reveló a la revista Who Magazine cómo su vida cambió a partir de ser diagnosticada: “Mi visión del mundo era diferente, mi destino, en su mayor parte, era el mismo (…) Mi enfermedad me apasionó aún más por todas las personas y todas las cosas que amo. Pero al mismo tiempo, la vida como siempre había estado en suspenso”, comentó la artista.

Por otro lado, el doctor Juan Carlos Velásquez, jefe del Centro de Oncología de la Clínica del Country comenta cómo ha avanzado las técnicas médicas para tratar el cáncer en los últimos años: “Las técnicas como la terapia dirigida y la inmunoterapia han demostrado una gran eficacia en algunos tipos de tumores y han permitido además tratar a los pacientes con menos efectos secundarios que los generados por la quimioterapia y radioterapia”.

Además, agrega: “es importante contar con un tratamiento individualizado e integral en el que la persona pueda acceder a un grupo de especialistas que trabajen de manera coordinada brindando un tratamiento continuado en los diferentes escenarios, desde lo ambulatorio hasta lo hospitalario”.