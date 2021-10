Cáncer de mama: cómo hacer el autoexamen, cuáles son los síntomas y mucho más

En entrevista con la Revista Cromos, el doctor Raúl Duque, ginecólogo y obstetra de la Universidad El Bosque y fellowship de Mastología Universidad CES, nos explica qué es el cáncer de mama, cómo prevenirlo, de qué forma hacer el autoexamen y si la mastectomía es recomendable cuando hay antecedentes familiares.

¿Qué es el cáncer de seno y cuáles son sus causas?

RD: “Según la OMS, el cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama. Este puede originarse desde las células del revestimiento de los conductos hasta un (85%) o lóbulos en un (15%) del tejido glandular de los senos.

Al comienzo, estas células mamarias malignas están confinadas en el conducto o lóbulo también llamado (in situ), donde generalmente no causan síntomas y tienen un mínimo potencial de diseminación (metástasis). Con el paso del tiempo, esta condición que se origina como un cáncer in situ, puede progresar e invadir el tejido mamario circundante y a su vez propagarse a través de los ganglios regionales y de aquí a otros órganos distantes (metástasis).

Según publicaciones, como las del Mayo clinic, se han identificado factores hormonales, de estilo de vida y ambientales que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, no está claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan cáncer, pero otras que tienen factores de riesgo no lo hacen. Es probable que el cáncer de mama esté causado por una interacción compleja entre el perfil genético y el medio ambiente de cada individuo”.

¿Es cierto que el cáncer de mama pueden padecerlo los hombres?

RD: “El cáncer de mama en hombres, según datos de E.E.U.U. y europeos, están representados dentro de un 0.5% a 1% de los casos reportados por año. Como ocurre con las mujeres, la incidencia de cáncer de mama en los hombres aumenta con la edad y estos datos de incidencia anual parece estar aumentando. Un informe poblacional por el Dr. Giordano del M. D. Anderson Cancer Center sugiere que la incidencia ha aumentado un 26 por ciento durante los últimos 25 años.

Los cánceres de mama en los hombres parecen compartir algunos de los factores de riesgo asociados con el cáncer de mama en las mujeres postmenopáusicas, pero a pesar de estas asociaciones informadas, la gran mayoría de los hombres con cáncer de mama no tienen factores de riesgo identificables.

El cáncer de mama en hombres se ha diagnosticado típicamente en estadios tempranos (95 por ciento) y solo el 3,8 por ciento presenta enfermedad metastásica de novó según datos aportados por el estudio (Characterization of male breast cancer: results of the EORTC 10085) publicado en el 2018.

La mayoría de los hombres con cáncer de mama se presentan generalmente con una masa firme e indolora que suele ser subareolar, con afectación del pezón en el 40 al 50 por ciento de los casos. Además, puede haber cambios cutáneos asociados, que incluyen retracción del pezón, ulceración o fijación de la masa a la piel o los tejidos subyacentes, la adenopatía axilar suele palparse en casos avanzados”.

¿Cómo se previene el cáncer de seno?

RD: “A nivel mundial, el cáncer de mama es la neoplasia maligna que se diagnostica con más frecuencia y la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. Según datos de la OMS, se describe que cerca de 1 de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida.

Aproximadamente, la mitad de los cánceres de mama se pueden explicar por factores de riesgo conocidos, como los factores reproductivos y la enfermedad mamaria proliferativa y un 10 % adicional está asociado con antecedentes familiares y genéticos. Además, el riesgo puede verse modificado por factores demográficos, de estilo de vida y ambientales.

Para describir cómo se previene el cáncer de seno es importante mencionar cuáles son los factores de riesgo que se asocian con la presentación de esta condición y de esta forma se puede hacer un primer abordaje en la prevención.

Dentro de estos factores de riesgo se describe:

· Edad avanzada.

· Sexo femenino.

· Raza blanca.

· Peso y grasa corporal en mujeres con IMC>30.

· Senos densos (definido como tejido denso que comprende ≥75 por ciento de la mama)

· Terapia hormonal para la menopausia.

· Menarquia precoz o menopausia tardía.

· Nuliparidad (ausencia de embarazos).

· Antecedentes personales de cáncer de mama (aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer de mama invasivo en la mama contralateral).

· Antecedentes familiares y mutaciones genéticas.

· Consumo de alcohol y tabaquismo.

· Exposición a radiación ionizante terapéutica”.

¿Cómo se debe hacer el autoexamen y a qué edad iniciar?

RD: “Según datos de la GPC del Ministerio de Salud y con base en la evidencia en apoyo a estas recomendaciones se sugiere “la realización del examen clínico de la mama a partir de los 40 años, como parte del examen clínico general de la mujer. Por lo menos una vez al año con un método estandarizado y por parte de médicos debidamente entrenados, asegurando la referencia inmediata y oportuna a un sistema de diagnóstico adecuado, en el evento de haber detectado lesiones sospechosas” con un nivel de recomendación fuerte.

Se recomienda la enseñanza del autoexamen como estrategia de concientización y autoconocimiento. El autoexamen de mama debe realizarse una vez al mes, preferiblemente cinco días después del periodo menstrual.

Los signos de alarma son: masas en la mama o la axila, engrosamiento de la piel o retracción del pezón, cambios en el color de la piel de la(s) mama(s), asimetría inusual de las mamas, ulceraciones de la mama o el pezón, secreciones espontáneas por el pezón o sangrado deben sugerir signos de alarma para diferir su valoración”.

Si hay antecedentes familiares, ¿la mastectomía es recomendable?

RD: “Para algunas mujeres que tienen un riesgo muy alto de cáncer de seno, la cirugía preventiva para extirpar los senos (mastectomía profiláctica) puede ser una opción para reducir sus riesgos. Se puede considerar la posibilidad de una mastectomía preventiva si:

Los pacientes han tenido cáncer en una mama. Si existe un nuevo diagnóstico de cáncer y tiene una mutación hereditaria del cáncer de mama, como la mutación BRCA1 o BRCA2, puedes decidirse la extirpación de la mama no afectada al mismo tiempo. Esta mastectomía preventiva reduciría en gran medida la posibilidad de que tenga otro cáncer de mama.

Existen antecedentes familiares de cáncer de mama. Si existen antecedentes de primer grado que han tenido cáncer de mama, especialmente si se los diagnosticaron antes de los 50 años, estas pacientes pueden tener un mayor riesgo.

Resultados positivos de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas pueden identificar mutaciones en los genes, como BRCA1 y BRCA2, que aumentan sustancialmente el riesgo de padecer cáncer de mama u otros tipos de cáncer. Si los antecedentes familiares son muy fuertes para cáncer de mama, como parientes con cáncer de aparición temprana (menores de 50 años) en varias generaciones, considerar una asesoría genética para hablar sobre este tipo de pruebas genéticas.

Radioterapia. Si la paciente recibió radioterapia en el pecho entre las edades de 10 y 30 años, el riesgo de desarrollar cáncer de mama es mayor.

Es importante tener en cuenta que realizarse una mastectomía preventiva no garantiza que nunca que se llegue a desarrollar cáncer de mama ya que no se puede extirpar todo el tejido mamario durante la cirugía y solo un especialista debe valorar los factores de alto riesgo de cada paciente para la toma de esta decisión.

Adicionalmente, se recomienda que las mujeres que estén considerando la posibilidad de someterse a una mastectomía preventiva que busquen una segunda opinión y evalúen todos los pros y los contras”.