Día Mundial de la Salud: 5 cambios de hábitos para mejorar tu estilo de vida

¿Cómo empezar a hacer ejercicio y cuidar la alimentación? Foto: Pexels

Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la salud, un día en el que desde la OMS se contribuye a la divulgación de información real para que las personas tengan un mejor estilo de vida.

El consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco y mala alimentación, ayudan para que la salud se vaya deteriorando.

Puedes leer: ¡Muy fácil! Prepara esta torta sin horno y usando tu licuadora

Lee otros contenidos como este aquí

Lorena González Molina médico y cirujano, brindó una serie de recomendaciones generales acerca de cómo iniciar con un estilo de vida saludable. “El principal consejo es empezar a tomar conciencia acerca de la importancia de lo que es estar saludable, y empezar a darle importancia a diversos factores que perjudican o benefician nuestro bienestar’'.

Asimismo, añadió que “estar saludable no significa no tener alguna enfermedad, significar cuidar muchos aspectos de nuestra vida como lo que consumismos y lo que realizamos durante el día’'.

También, resaltó que, aunque los pacientes aseguren que se sienten bien, esto no quiere decir que no tengan hábitos que cambiar o condiciones delicadas de salud.

La nutricionista clínica, Priscila Anderson, explicó que no se debe pretender cambiar todos los hábitos de una forma inmediata. Es importante realizar pequeños cambios en un área en específico, de esa manera se estará progresando adecuadamente.

“Lo más importante es aprender que no todos los hábitos los vamos a cambiar juntos, debe ser uno a la vez. Se debe ver aquellas conductas que nos afectan mucho más e ir cambiándolos poco a poco, así evitamos desesperarnos y tirar la toalla más rápido”, indicó.

Malos hábitos

Hay varias prácticas que realizan las personas y que afectan en gran medida su salud. “El consumo exagerado de comida chatarra es el mal que está aquejando a estas generaciones. El azúcar sobre todo por ser un producto bastante adictivo y que se encuentra disfrazado en muchos alimentos y las personas no se dan cuenta”.

Puedes leer: ‘El circo del posparto’ que ha vivido Laura Tobón, ¿son frecuentes estos síntomas?

El sedentarismo, es otra de las prácticas que se califican como perjudiciales para la salud. La falta de actividad física puede ocasionar incluso sobre peso.

Añadido a eso, no descansar las horas ni gozar de un buen sueño, dificulta la concentración y la vitalidad diaria. “El no dormir altera las hormonas y muchísimos ciclos que nos perjudican. Muchas personas creen que cuando no duermen correctamente, deben comer carbohidratos y grasas en las mañanas para tener más energía, sin embargo, esto solo quitará energía del cuerpo ya que se gasta más energía en procesar esos alimentos”.