5 carbohidratos que aumentan los niveles de azúcar en la sangre

Los carbohidratos hacen parte del nutriente principal en las comidas, el cual se convierte en azúcar o glucosa que va al torrente sanguíneo para producir energía.

Sin embargo, en la lista de carbohidratos que se puede encontrar fácilmente en el supermercado, existen algunos que producen un aumento de glucosa en la sangre, causando algunos trastornos en las personas con diabetes.

Carbohidratos que elevan el azúcar en sangre

Sin duda alguna, el cuidado de la salud bien sea de los niños o de los adultos está asociado con su manera de alimentarse. Por ello, los expertos recomiendan cierto tipo de comida para quienes pueden sufrir del azúcar o de otros males.

De acuerdo con la reconocida compañía americana de seguros de salud Cigna “el azúcar alta en la sangre (hiperglucemia) se ve la mayoría de las veces en personas que tienen diabetes que no está bien controlada”.

Si los niveles de azúcar en la sangre están continuamente por encima de tus límites ideales “(generalmente de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) a 350 mg/dL en adultos y de 200 mg/dL a 240 mg/dL en niños), tal vez tenga síntomas leves de azúcar alta en la sangre. Tal vez orine más de lo habitual si está tomando bastantes líquidos. Algunas personas que tienen diabetes quizá no noten ningún síntoma cuando su nivel de azúcar en la sangre se halla en este nivel”. Los síntomas principales del azúcar alta en la sangre son:

Aumento de la sed.

Aumento de la micción.

Pérdida de peso.

Fatiga.

Aumento del apetito.

Si notas que la glucosa de la sangre está más elevada de lo normal, después de realizar el debido examen, los expertos recomiendan prestar atención a los carbohidratos que estás incluyendo en tu dieta. Según explica el doctor Juan Rivera estos son algunos que elevan el azúcar:

El pan blanco

Este alimento hay que eliminarlo de la dieta, pues “cuando se come continuamente el azúcar sube demasiado rápido. Si lo vas a comer, de vez en cuando hazlo con aguacate porque esa grasa es buena y ayuda por ejemplo a que no se absorba tan rápido el carbohidrato y no se te suba tanto el nivel de azúcar”.

Muffins

Los muffins También ayudan para que el azúcar se eleve muy rápido, si los vas a comer debes hacerlo con mantequilla de maní porque esa grasa buena te ayuda a que el organismo no absorba el azúcar tan rápido”.

Arroz blanco

Como algunos ya conocen este alimento es procesado “y tiene fibra si lo vas a comer debes hacerlo acompañado de alguna proteína”.

Pasta

Según el doctor lo mejor es evitar consumirla constantemente si se sufre de azúcar elevado, pues el organismo la procesa con mucha facilidad.

Pretzels

Un alimento final es el Pretzel ya que además de tener el azúcar elevado contienen mucha sal.