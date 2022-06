Tiroides: ¿Cómo la digestión afecta los niveles de esta hormona en el cuerpo?

Según expertos, la tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, “justo arriba de la clavícula. Es una de las glándulas endocrinas que producen hormonas. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo”.

Estas incluyen “la velocidad con la que se queman calorías y cuán rápido late el corazón. Todas estas actividades componen el metabolismo del cuerpo”.

Según el medio MedLinePlus, algunos problemas de tiroides incluyen hinchazón, cansancio o aumento súbito de peso.

Los problemas tiroideos incluyen:

Bocio: Agrandamiento de la tiroides

Hipertiroidismo: Cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita

Hipotiroidismo: Cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea

Cáncer de tiroides

Nódulos: Bultos en la tiroides

Tiroiditis: Hinchazón de la tiroides

¿La digestión afecta los niveles de tiroides?

De acuerdo con lo detallado por el doctor Carlos Jaramillo, la relación entre el sistema digestivo y la tiroides es muy directa.

“Uno en el hipotiroidismo tiene que evaluar cuáles son los orígenes de cada persona, eso no quiere decir que no tienen que tomar el medicamento pero muchas personas, a pesar de que consumen el tratamiento, no les es fácil cuadrarles todos sus niveles para que todo funcione bien” inició diciendo.

El experto aseguró que revisando la historia clínica de una paciente que sufría de esa enfermedad “me di cuenta que tiene gastritis y que tenía falta de ácido en el estómago y esta falta de ácido disminuye la asimilación de zinc y de selenio que intervienen para la conversión de la hormona tiroidea, disminuyendo la asimilación de magnesio y de vitamina D que también son muy importantes”, explicó.

Dijo además que “la falta de ácido en el estómago genera permeabilidad intestinal y esa permeabilidad es algo que fácilmente empeora a los pacientes que tienen hipotiroidismo por anticuerpos, entonces en ella corregimos el ácido del estómago, corregimos la permeabilidad intestinal y tomando la misma dosis o incluso menos su función está completamente normal”.

El doctor Jaramillo, dio como consejo que aquellas personas que están sufriendo de hipotiroidismo revisen cómo está su digestión y si hay que cambiar algo en su tratamiento.

¿Qué síntomas hay si se sufre de la tiroides?

De acuerdo con Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, existen ciertos indicios que se deben tener muy en cuenta a la hora de evaluar si se puede sufrir de esta afección.

Algunos signos y síntomas del hipotiroidismo: