¿El amor engorda? Estudio demuestra que si eres feliz con tu pareja subes 4 kilos

Popularmente se dice que cuando alguien está en una relación estable se tiende a subir de peso, como si se tratara de ya no tener la necesidad de tener un buen físico porque de todas maneras ya no habría la necesidad de impresionar a la otra persona.

Si has estado en un noviazgo, específicamente en la etapa de enamoramiento, probablemente has notado de cómo a medida que pasan los meses llegan a subir algunos kilos y/o tallas, de cómo tu cuerpo cambia y alguna ropa ya no te queda igual o ni siquiera te entra.

Estar enamorado puede estar relacionado a un aumento de peso. Esto encontró un estudio. Foto: Pexels

Seguramente te preguntarás cómo te veías cuando estabas soltera, o soltero, y si buscas una foto tal vez notas que te veías más delgado o esbelto. Parecería una mera casualidad, pero la ciencia tiene otra respuesta, se descubrió que, al estar en pareja, específicamente si te hace feliz, puede hacerte subir de peso.

Hay varios estudios que confirman esta tesis, sin embargo, no te asustes que no es una regla y no le sucede a todo el mundo, naturalmente hay algunas excepciones, no todas las parejas experimentan este fenómeno.

El peso que aumentas si eres feliz con tu pareja

Una investigación de la Universidad de Queensland, Australia, sostiene que las personas que están en una relación estable y satisfecha muestran una alta probabilidad de aumentar de peso.

Los científicos del estudio notaron que las personas que están en un noviazgo feliz y serio pueden subir entre 4 a 10 kilos, esto estaría relacionado a que la felicidad hace que aumente el apetito.

Según los resultados, la situación empieza en las primeras citas, las cuales, en su mayoría, ocurren en bares y restaurantes. Mientras avanza la relación, pueden compartir cenas, acuden a eventos juntos, o se la pasan un fin de semana viendo películas en casa, mientras van disfrutando de mecato o snacks sin ni siquiera salir de la cama en todo el día, o inclusive varios días.

Como se mencionó previamente, los investigadores mencionan que en la etapa de enamoramiento los miembros de una pareja están más felices y tienden a comer más.

Las parejas insatisfechas cuidan más su aspecto físico

Por otro lado, de acuerdo con un estudio realizado por el National Center for Biotechnology, en el que se tuvo una muestra de 169 parejas, evidenció que las más felices mostraban una tendencia a engordar.

Se llevó a cabo un seguimiento por cuatro años a las personas que se casaron por primera vez, se analizaba la satisfacción que tenían con el matrimonio y se les entrevistaba dos veces por año. Los resultados arrojaron que, en promedio, las personas que estaban más satisfechas con su relación tenían menos posibilidades de pensar en abandonar a su pareja y que iban engordando con el tiempo.

Por el otro lado, las personas que se mostraban menos satisfechas con su pareja estaban más pendientes de su peso y cómo lucían.

“Nuestro estudio sugiere que las personas piensan en su peso en términos atractivos más que de salud”, comunicó Andrea Meltzer, autora de esta investigación.

La experta también mencionó: “Es común que al entrar en una relación estable las personas dejen de esforzarse tanto por su figura como lo hacían cuando eran solteros, debido a que saben que sus parejas las quieren más allá de su apariencia, sin embargo, la verdadera causa detrás del aumento de peso en las parejas son los hábitos. Los malos, por supuesto”.