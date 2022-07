El “gen gay”: científicos demuestran que definitivamente no existe

Acaba de pasar el mes que honra a la comunidad LGBT+ en el mundo entero, pareciera que este colectivo ya ha sido aceptado e integrado en la sociedad en general, pero entre más se escudriña más es claro que todavía queda un camino por recorrer.

Hace 29 años, la revista Science se metió en tremendo escándalo porque publicó un escándalo al relacionar a la gente gay con un argumento polémico sobre genética. Dicha investigación tuvo como muestra a 40 parejas de hermanos gemelos homosexuales.

Los investigadores, supuestamente, obtuvieron que 33 de las parejas (un 64%) mostraban los mismos marcadores polimórficos, es decir, las mismas variaciones en la parte final del cromosoma X, para ser más exactos, en el marcador genético Xq28. El estudio, en ese momento, afincó el término de “gen gay”.

Desde ese momento se pensó que la orientación sexual de los hombres podría estar ligada al ADN, lo que ha generado polémica desde el lanzamiento del estudio. Diversas investigaciones han indagado en las investigaciones y han generado críticas mixtas.

¿El ‘gen gay’ existe? Esto encontraron los científicos

El más reciente estudio, que es el más grande en la historia de la genética relacionada con el comportamiento sexual declara que definitivamente no existe un gen gay.

“Podemos decir con seguridad que no hay ni un solo determinante genético, ni un solo gen para el comportamiento o la orientación sexual hacia el mismo sexo”, exponen los expertos.

En fase preliminar de la investigación, los científicos tomaron la información de 477.522 personas que contestaron un cuestionario relacionado con preguntas de identidad sexual, atracción, experiencia sexual y fantasías.

De ese grupo, 26.827 personas expresaron haber tenido relaciones sexuales con gente del mismo sexo. Estos datos fueron comparados con millones de marcadores de ADN de sus respectivos genomas, recogidos a partir del proyecto UK Biobank.

En la segunda parte, el equipo de investigadores analizó las variantes genéticas que pudieran indicar algún tipo de conexión con la homosexualidad. Notaron cinco marcadores genéticos que ofrecían un vínculo claro con el comportamiento homosexual. Aunque comprobaron que cada marcador tenía un efecto minúsculo por sí solo en la conducta, nada predictivo.

“Nuestra investigación muestra que no hay un único gen gay, sino más bien muchísimos genes que influyen en la probabilidad de que una persona tenga parejas del mismo sexo”, afirmó Brendan Zietsch, genetista y director del Centro de Psicología y Evolución de la Universidad de Queensland, Australia.

¿De qué depende la homosexualidad entonces?

Es claro que la conducta sexual es una compleja suma de diversos factores, las variantes genéticas tienen cierta relación, pero para Zietsch y sus compañeros los factores ambientales tienen un rol más fundamental y determinante, por ejemplo, la altura de las personas.

“En este caso, la palabra ambiental solo significa que no son influencias genéticas”, agregó el científico. “No tiene por qué ser nada relacionado con la educación o la cultura. Podrían ser efectos biológicos no genéticos o el ambiente prenatal en el útero. Nuestro estudio no arroja luz sobre estas influencias”.