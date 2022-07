¿En qué idioma sueñan las personas bilingües?

Ser bilingüe es uno de esos atributos que hacen a una persona más atractiva en términos laborales, asimismo, dependiendo de qué lengua se trate, naturalmente se le hará más fácil tratar con otras personas al viajar al extranjero.

Teniendo presente que es una característica bastante positiva en alguien, resultaría curioso saber qué estudios o investigaciones existen sobre el bilingüismo y el multilingüismo.

Hay un reciente estudio sobre el tema, pero conectado al mundo de los sueños, otro tópico que ha sido muy poco estudiado por la ciencia, teniendo en cuenta la dificultad.

Para ser más exactos, se trata sobre cómo estos atributos están relacionados con el sueño, es decir, hay investigaciones que demuestran que las personas que hablan un segundo idioma pueden soñar en esa lengua, incluso si no tienen un nivel tan avanzado.

Suele suceder que cuando se le pregunta a una persona bilingüe al respecto, responden que sueñan en el segundo idioma dependiendo de con quién están soñando y el contexto en el que sucede el sueño.

Por otro lado, hay quienes sueñan en su lengua materna cuando se trata de un sueño que tiene que ver con las emociones, mientras que si es algún tema más práctico, abstracto o relacionado al trabajo pueden soñar con el idioma aprendido. Además, hay personas multilingües que aseguran que por la noche sueñan con el idioma que hablaron durante ese mismo día.

Depende del nivel de competencia

De acuerdo con Deirdre Leigh Barrett, profesora de psicología en la Universidad de Harvard, hay personas que hablan varias lenguas que afirman que en realidad no son conscientes del lenguaje que usan cuando sueñan.

La experta añade que el grado de competencia del segundo idioma determina la frecuencia con la que sueña en esta lengua, así lo manifestó en la publicación The Harvard Gazette, un portal que reúne las noticias relacionadas con dicha universidad.

En cuanto a las personas que no tienen un nivel tan avanzado del idioma extranjero, puede que a veces sueñen con este, lo curioso es que en sus sueños lo dominan a la perfección. Los neurocientíficos dicen que esto se debe a que el área responsable con los controles de la realidad no está siendo operada en el momento de soñar y mientras se encuentra dormido no hay un juicio a sí mismo.

Los investigadores creen que a pensar que en los sueños se da un estado biológico diferente, en el que las áreas asociadas a la visualización y la emoción están más vivas, entonces las personas son menos lógicas cuando están soñando. Asimismo, los sueños son una forma de consolidar la memoria, para la simulación de amenazas y para ver cómo se cumplen esos deseos de manera consciente.