La sommelier chilena Mariana Martínez, jurada e invitada para elegir los mejores vinos para esta edición de Expovinos 2021, evento que por primera vez será dirigido por una mujer, se trata de Carolina Cardona Echeverri quien cuenta con experiencia de más de seis años en los departamentos comerciales y de mercadeo de Grupo Éxito.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Puedes leer: Los vinos submarinos

Aunque se cree que no existen diferencias entre géneros a la hora de catar, para la periodista uruguaya, especializada en vinos, Marcela Baruch sí piensa que las mujeres hablan sobre el vino y lo comunican de manera distinta a los hombres. “Creo que las mujeres somos más precisas en poner en palabras lo que percibimos. Los hombres tienden a simplificar y a ser más escuetos en sus descripciones”.

En entrevista con la Revista Cromos, Martínez nos cuenta un poco más sobre el aporte de la mujer en el vino y si es verdad que las mujeres tienen los sentidos más desarrollados que el hombre para catar un buen vino.

¿Cuál cree que es el aporte que le ha dado la mujer al vino?

Me encantaría que esta preguntara se la hicieran a los hombres, a ver qué dicen; pero ya que sólo nos las hacen a nosotras, diría que, al lado de todo vitivinicultor, enólogo, vendedor de vinos, sommelier y demás, hay siempre una mujer aportando su tiempo, detalles, amor y conocimiento a la causa. Las que estamos como protagonistas en cada una de estas profesiones u otras estrechamente ligadas al vino, nos hemos tenido que ir ganando ese espacio con el doble de trabajo, solo por ser mujeres, igual como en otras tantas profesiones.

¿Existen vinos femeninos? ¿Cuáles serían?

Yo sí creo que hay vinos femeninos, ya que la fuerza y la elegancia son atributos nuestros, entonces los vinos con ambas cualidades lo serán; y como en otras tantas cosas, no importa si son muy jóvenes o bien entrados en años.

Puedes leer: Vinos de temporada: tintos para el frio, rosados y blancos para el calor

¿Cómo elegir un buen vino para una reunión de amigas?

Siempre primero preguntaría cómo son esas amigas; y es la misma pregunta que le haría a un hombre que busca vinos para una reunión con sus amigos. Me gustaría saber qué les interesa: si acaso es que el vino suba pronto a la cabeza, o descubrir qué mundos interesantes hay detrás de cada etiqueta. Para quienes buscan el beber fácil, recomendaría vinos económicos y de marcas reconocidas; a los otros, motivaría a atreverse a probar variedades, zonas y viñas que les resulten desconocidas.

¿Por qué se cree que el mundo vinícola ha sido relacionado únicamente para los hombres?

La verdad yo nunca lo he visto de esta manera; por el contrario, el mundo del vino es una gran bebida para las mujeres, y como no, también elaborada por mujeres. Su mundo es una seguidilla de detalles y mucha paciencia; además es una bebida de poco grado de alcohol si se compara con los destilados, por ello también, más saludable. Sensorialmente hablando es mucho más sofisticada que la cerveza, tal como son nuestras cabezas y corazones.

¿Cuáles son los beneficios del vino para la salud humana?

Tanto para mujeres como hombres, beber vino en moderación junto con las comidas, ayuda a la digestión y a prever enfermedades cardiovasculares. Lo segundo, debido principalmente al poder antioxidante de los vinos tintos y sus polifenoles. Además, igualmente importante para la salud y calidad de vida, resulta que el vino junto con la comida, y bebido en moderación, nos ayuda a relajar tensiones y a abrir el corazón.

¿Del vino colombiano qué opinión merece?

Ojalá sea tarea para una próxima visita a Colombia, pues me encantaría investigar más sobre lo complejo que parece ser acá en general la producción de bebidas alcohólicas. En lo particular, no creo haber probado ningún vino colombiano, ni en las catas para Expovinos, ni en los maravillosos restaurantes que visitamos.