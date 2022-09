El riesgo de una infidelidad en el lugar del trabajo

El regreso a la oficina parece ser una realidad desde diferentes sectores, el trabajar desde casa en pijama parece ser algo del pasado para muchos. Sin embargo, algo curioso es que estos espacios pueden representar la oportunidad, al menos para algunos, de cometer una infidelidad.

Al fin y al cabo, el tiempo que se comparte con compañeros de trabajo puede ser incluso mayor en comparación con el que se pasa en pareja, todo dependiendo con esos horarios laborales que se imponen.

Ashley Madison, un portal de citas para casados en el mundo y firme creyente de que los romances no son seguros para el trabajo, ha recolectado la opinión de sus usuarios y ha descubierto que, aunque muchos hombres agradecerían la oportunidad de tener sexo en la oficina, la mayoría de las mujeres creen que no es aconsejable mezclar los negocios con el placer.

Según la última encuesta, el 71% de los miembros de Ashley Madison confirmaron que volver a la oficina los hace sentir más entusiasmados (29%) y confiados. Sin embargo, los motivos de estas emociones positivas difieren entre hombres y mujeres. El 50% de los hombres afirma estar interesado en tener una aventura en el lugar de trabajo, mientras que más de la mitad (60%) de las mujeres saben mantener su vida romántica y laboral separadas.

“El objetivo final de Ashley Madison es ofrecer a sus miembros la discreción necesaria para llevar a cabo aventuras no descubiertas o sumergirse en aguas no monógamas, pero no en el lugar de trabajo”, dice Christoph Kraemer, director ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison. “Mezclar los negocios con el placer es extremadamente arriesgado para todas las partes implicadas, y parece que más mujeres que hombres son conscientes de ello”.

Tener un amorío en la oficina puede parecer atractivo por varias razones como la aventura y la asunción de riesgos que citan los hombres, pero las mujeres no creen que la aventura merezca la pena por las repercusiones. Estas son sus razones:

¿Por qué no quieres tener una aventura en el trabajo? (Según las mujeres)

No es inteligente mezclar negocios y placer: 60%.

Es poco profesional: 49%.

No quiero arriesgarme a que haya rumores sobre mí: 46%.

Simplemente no tengo interés: 30%.

Aunque las opiniones de los hombres y las mujeres difieren en cuanto a tener aventuras en la oficina, hay cosas en las que coinciden en que sería difícil volver al trabajo. Los miembros de Ashley Madison no están deseando gastar más tiempo y dinero en sus desplazamientos (47%), las horas más largas que les restan tiempo para estar solos (35%) y el agotamiento al final del día (33%).

Las conversiones post pandémicas en torno a la salud mental han aumentado y la importancia del autocuidado se reconoce ahora más que nunca. El 74% de los usuarios afirma que tener una relación secundaria satisfactoria les haría más llevadero el trabajo, e investigaciones anteriores han descubierto que tener una pareja externa puede ser una forma de autocuidado, sólo hay que asegurarse de que no sea otro empleado.