El sueño en tiempos de cuarentena

Debido a la situación actual, muchas personas han empezado a experimentar problemas en su sueño. El uso frecuente de las pantallas, menor actividad física y el estrés emocional y laboral, algunos factores que llevan a sufrir de insomnio.

“Se perdió la rutina, no hay actividad física, hay más exposición a la luz azul (pantallas de celular, computador y tv), se está comiendo a deshoras y más de la cuenta. Y la carga laboral y emocional, definitivamente ha afectado la forma de dormir y ahora muchas personas están sufriendo de insomnio”.

Este preocupante panorama lo relevó Santiago Rojas, médico experto en descanso de Americana de Colchones, quien explicó que el insomnio consiste en la dificultad para conciliar el sueño o despertarse a mitad de la noche y no poder volverse a dormir.

“El panorama actual que se está viviendo por la pandemia ha hecho que se altere mucho el sueño en gran parte de la población, ya que ahora no hay una diferencia entre el horario familiar y el laboral, sumado al estrés generado por la situación, esa incertidumbre de no saber qué pasará, ha generado más actividad mental y carga emocional, que hace que las personas no puedan dormir”, dijo Rojas.

Sin embargo, es de recordar que un sueño reparador es fundamental para una buena calidad de vida, ya que mientras dormimos el organismo realiza funcionales vitales e indispensables para el buen funcionamiento físico y mental.

“Para conciliar el sueño y dormir bien, requerimos hacer unas horas de actividad diurnas para que por cada hora de actividad, descansemos 20 o 30 minutos de sueño. Se ha alterado el contraste entre actividad y reposo, sueño y vigilia y luz y oscuridad”, recalcó el médico especialista en descanso.

¿Qué podemos hacer?

1. Volver a generar un horario de rutina que incluya unos horarios de sueño bien establecidos

2. Desconectar el uso de pantalla, al menos desde las 9 de la noche

3. Hacer ejercicio de resistencia en la mañana

4. Exponerse a luz solar algunos minutos durante el día

5. Darse un baño con agua caliente, una hora y media antes de acostarse para permitir la liberación de todo el calor corporal

6. No comer tarde, ni tomar bebidas estimulantes después de las 6 de la tarde

7. Indispensable tener un buen colchón e identificar las necesidades de cada uno porque todos somos diferentes y dormimos diferente.