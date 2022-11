EPOC: qué es, cuáles son sus causas y su tratamiento

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que dificulta la expulsión de aire de los pulmones. Casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingresos medianos y bajos.

El EPOC se relaciona con el daño que sufren los pulmones al no poder expulsar la misma cantidad de aire que ingresa. Además, es una patología progresiva, lo que significa que empeora a medida que pasa el tiempo.

La exposición al humo del tabaco, la contaminación del aire de interiores y la exposición ocupacional a polvos, humos y productos químicos son también factores de riesgo importantes de la EPOC.

El doctor Abraham Alí, médico especialista en medicina interna, neumología, medicina crítica y cuidado intenso en entrevista con la revista Cromos nos cuenta más de esta enfermedad pulmonar llamada EPOC.

¿Cuáles con las causas de la EPOC?

Usualmente la causa está relacionada con el consumo del cigarrillo frecuente o con el cocinar con leña constantemente, pues ese humo va generando un deterioro en la función pulmonar. Sumado a lo anterior, también se puede presentar debido a una causa genética, que incluye la deficiencia de alfa-1 antitripsina.

Algunos síntomas del EPOC pueden ser:

-Ahogo dado que no puede botar el aire que entra al pulmón

-Tos por la irritación del árbol bronquial

-Aumento del volumen de la expectoración y en algunas ocasiones dolor en el pecho o fluidos respiratorios anormales.

¿Todos podemos sufrir de EPOC?

No, a pesar de que también existe una EPOC de origen genético en la cual las personas nacen con una deficiencia de una proteína que protege contra las lesiones pulmonares, la mayoría de las personas que sufren de la EPOC es porque fuman o solían fumar.

Además, debido a la exposición a largo plazo a otros irritantes pulmonares: Incluyendo humo de segunda mano, contaminación del aire y humos y polvos químicos del ambiente o del lugar de trabajo.

Por otro lado, la mayoría de las personas con EPOC tiene al menos 40 años cuando comienzan sus síntomas.

¿Cómo tratar la EPOC?

Sin duda, es fundamental cambiar los estilos de vida. La EPOC se puede prevenir evitando la exposición a los factores que la producen como el consumo de cigarrillo y hoy en día al vapeo que no genera ninguna protección y no ayuda a abandonar la adicción, o evitar cocinar con leña. También hacer ejercicio con regularidad.

Respecto al sector empresarial, es importante contar con factores de exposición en reducción en los ambientes laborales para que donde haya producción de material particulado o de humos, se aplique una protección adecuada para los empleados.

Un diagnóstico oportuno puede mejorar considerablemente el desenlace de la patología en quien la padece.

Al presentar signos y síntomas, se debe consultar inmediatamente a un médico. Por ser una enfermedad crónica, es importante su diagnóstico, intervención y tratamiento temprano para frenar el empeoramiento de los síntomas y así reducir el riesgo de que se produzcan exacerbaciones.

¿Qué avances médicos, tecnológicos o científicos se han realizado en los últimos años para controlar que la EPOC se expanda?

La EPOC es una de las enfermedades abarcadas por el Plan de Acción Mundial de la OMS para la Prevención y el Control de las ENT y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La OMS está adoptando medidas por varias vías para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

Así, por ejemplo, ha elaborado el conjunto de intervenciones esenciales contra las enfermedades no transmisibles (PEN, por sus siglas en inglés) con objeto de mejorar el tratamiento de las ENT en la atención primaria de salud en los lugares de escasos recursos.

Este conjunto de intervenciones incluye protocolos para evaluar, diagnosticar y tratar las enfermedades respiratorias crónicas (como el asma y la EPOC) y módulos de asesoramiento sobre hábitos saludables, como el abandono del hábito tabáquico y los cuidados personales.

Otra herramienta es el nuevo enfoque estratégico «Rehabilitación 2030», cuyo objetivo es reforzar y priorizar los servicios de rehabilitación en los sistemas de salud.

La rehabilitación pulmonar para la EPOC forma parte del conjunto de intervenciones de rehabilitación que se está desarrollando en el marco de esta iniciativa de la OMS.

Una de las medidas importantes de la prevención primaria y el tratamiento de la EPOC es reducir la exposición al humo de tabaco. El Convenio Marco para el Control del Tabaco y otras iniciativas de la OMS, como el plan de medidas MPOWER o el programa Tobacco Cessation, permiten avanzar en este ámbito.

Otra intervención de la OMS en esta esfera es el conjunto de soluciones energéticas domésticas no contaminantes (CHEST, por sus siglas en inglés), que fomenta las fuentes de energía seguras y no contaminantes en los hogares y la promoción de políticas que ayuden a emplear fuentes de energía no contaminante en los hogares en los niveles local, programático y nacional.

La Alianza Mundial contra las Enfermedades Respiratorias Crónicas, que contribuye a la labor de la OMS en materia de prevención y control de estas patologías, es una colaboración voluntaria de organizaciones nacionales e internacionales y organismos de numerosos países cuyo objetivo es lograr que todas las personas puedan respirar libremente.