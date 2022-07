Tos seca vs. tos con flema: qué significan cada una y cómo quitarlas

Si bien, los síntomas de un virus se pueden confundir con los desarrollados por contagio de covid-19, actualmente, los médicos también están alertando de un virus respiratorio que está generando malestares similares al de la pandemia.

Según Mayo Clinic “el virus respiratorio sincicial causa infecciones de los pulmones y en el aparato respiratorio. Es tan frecuente que la mayoría de los niños ya se han infectados con el virus cuando rondan los 2 años de edad. El virus respiratorio sincicial también puede infectar a los adultos”.

Tos seca vs. tos con flema

Según lo dicho por los expertos, la tos es un mecanismo de protección del organismo para liberar la tráquea o los bronquios de la presencia de sustancias que tienden a obstruirla, como la flema, o a irritarla, como el humo.

Tos seca: ¿Qué es?

“Una tos seca o, a veces, con cosquilleo es una tos que no produce flema ni moco. La tos seca puede causar una sensación de cosquilleo y a menudo se debe a la irritación de la garganta. Los médicos generalmente se refieren a la tos seca como tos no productiva. Por el contrario, una tos húmeda o productiva provoca flemas que ayudan a despejar las vías respiratorias de irritantes”, indica la web de salud Medical News Today.

Según la Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association), la tos es clasificada como aguda o crónica y es crónica si dura más de 8 semana

La tos es una acción “refleja que limpia las vías respiratorias de irritantes y mucosidad. Existen dos tipos de tos: productiva y no productiva. Una tos productiva produce flema o mucosidad, limpiando los pulmones. Una tos no productiva, también conocida como tos seca, no produce flemas ni mucosidad”. explica por su parte Medlineplus.

Tos con flema

La tos con flema se genera cuando el cuerpo produce un tipo de moco que se produce en el pecho. “Por lo general, no se produce grandes cantidades de flema a menos que esté enfermo con un resfriado o tenga algún otro problema médico subyacente. Cuando tose flema, se llama esputo. Se notarán esputos de diferentes colores y se preguntará qué significa cada uno”, indica la web Healthline.

La tos con flema también es conocida como productivas. Una tos productiva es aquella en la que se arroja moco. Este también es llamado esputo. La web Medlineplus enlistó una serie de causas por las que se produce la tos:

Alergias que involucran la nariz y los senos paranasales

Asma y EPOC (enfisema o bronquitis crónica)

El resfriado común y la gripe

Infecciones pulmonares como neumonía o bronquitis aguda

Sinusitis con goteo retronasal

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

¿Cómo aliviarla?

De acuerdo a los expertos, existen varios remedios que ayudan a aliviar cualquier tipo de tos y ayuda a despejar los pulmones.

1. Té con miel

2. Agua con jengibre

3. Tomar líquidos y mantenerse hidratado

4. Hacer vapor de agua

5.. Realizar gárgaras de agua con sal