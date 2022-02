Estas son las señales con las que tu gato demuestra que está aburrido

El rascador o gimnasio es una compra imprescindible si tienes gatos. No solo los ayuda a distraerse sino que arañarán menos los muebles en casa. Foto: Pixabay

Sí, los gatos se aburren, o al menos eso es lo que dice Marilyn Krieger, especialista en comportamiento felino: “Normalmente, los gatos que no tienen suficientes estímulos físicos y/o mentales, se aburren. Tal vez porque pasan muchas horas solos sin otros animales con los que interactuar. Además, también pueden aburrirse por culpa del entorno, sin estímulos, juguetes, objetos para escalar u otros estímulos mentales”.

Presta atención a las señales de aburrimiento

1.Acicalamiento excesivo: si tu gato se lame de forma repetitiva, incluso arrancando la piel o mordiéndose, esta es una clara señal de aburrimiento. Debido al estrés y la frustración puede lastimarse así mismo.

2. Atacar, acosar o pelear con otros gatos u otros animales con los que conviva: si por ejemplo persigue a su compañero gatuno o al perro de la casa de manera constante, es evidencia de una falta de estímulos. Si bien puede hacerlo como juego, cuando es un comportamiento repetitivo y molesto, manifiesta que no tiene suficientes distracciones en casa.

3. Atacar manos, muñecas o tobillos: si el gato de aburre no solo va a atacar a otros gatos, sino que puede hacerlo con nosotros mismos; sobre todo, si no hay más animales en casa y es única mascota.

4. Inactividad: los gatos son de los animales que más duermen. Pueden llegar a hacerlo por 15 horas y es normal, pero si tu felino pasa más tiempo haciéndolo y no muestra una mínima señal de curiosidad por los objetos que lo rodean o los nuevos que llegan a la casa, puede ser una señal de aburrimiento.

5. Tu gato está triste: si apenas se levanta para comer o incluso ha perdido el apetito y has descartado problemas con su salud, podría deberse a la falta de estímulos físicos y mentales. Es urgente que juegues e interactúes con él.

6. Busca sus propios estímulos (donde no debería): suele ser habitual que nuestro gato juegue con los rollos del papel higiénico o las cortinas de la casa, pero si parece empeñado en destrozarla, seguramente es que está aburrido.

7. Come demasiado: al igual que nos pasa a nosotros cuando estamos aburridos, que visitamos varias veces al día la nevera, puede pasarle a tu mascota. Si tu gato come demasiado o pide comida varias veces al día, es una advertencia de que las cosas no están bien y requiere otros estímulos.

8. Maulla mucho: son muchas las razones de sus maullidos, pero aburrimiento es una de ellas. Intenta descartar las otras y acude al juego, tal vez solo te está diciendo que le prestes un poco de atención.

