7 datos increíbles que no sabes sobre los gatos

Los gatos son cariñosos y fieles, a diferencia de lo que muchos creen. Foto: Pexels

Amados por muchos y temidos por otros, los gatos son, junto a los perros, una de las mascotas más cercanas a los humanos.

Han sido venerados en culturas antiguas como la egipcia, y algunos creen que limpian los espacios de energías negativas. En cualquier caso, son animales y cazadores fascinantes, ágiles, inteligentes, y, contrario a lo que muchos creen, fieles y apegados a sus dueños.

Recuerda, si te decides, adopta, ¡no compres!

1. La nariz de cada gato es como su huella dactilar.

Al igual que las huellas dactilares en nuestros dedos, los gatos cuentan con una “huella” que está en su nariz. En nuestros dedos, la estructura de las huellas se forma por las glándulas de secreción de sudor en la dermis. Lo mismo sucede con la nariz de los gatos, en donde su nariz es la que tiene esta estructura única.

2. Pueden saltar increíbles alturas

Ya sabes que pueden saltar fácilmente, ¿pero sabías también que pueden llegar a saltar hasta 3.5 metros de altura? Además, para escalar se valen de las finas uñas que han raspado tus mesas de madera, muebles, telas. Con la misma habilidad escalan árboles, superficies blandas y muros, y son tan ágiles que es difícil percibir cómo lo hacen, pero esta habilidad se la deben a sus pequeñas y finas garras.

3. El color de su pelaje cambia según el sexo

Si encuentras a un gatico con más de tres o hasta cuatro colores en su pelaje, puedes asegurarte de que se trata de una hembra. Solo uno de cada 3.000 gatos con tres colores resulta ser un macho. Aunque no son fáciles de ver, existen: si has visto un gato blanco, negro y café, te has encontrado con un gato carey o calicó, y en muchas culturas dicen ser de buena suerte.

4. Sus bigotes son como antenas

Sus bigotes se llaman vibrisas, y como las antenas de una hormiga, amplifican totalmente sus sentidos y la percepción de su entorno. Su estado de alerta y rápida reacción a movimientos y a otros animales son en parte gracias a que estos bigotes les permiten detectar vibraciones, movimientos a distancia y corrientes de aire cercanas. Son una parte fundamental para la supervivencia de tu gato, por lo que nunca deberías cortarlos, modificarlos o alterarlos.

5. Sus orejas tienen movimientos independientes

Si has visto a tu gato mover rápidamente sus orejas, no es porque algo le incomode, está detectando señales de sonido lejanas, al igual que con sus bigotes. Los gatos tienen

32 músculos en cada una de sus orejas y gracias a ellos pueden realizar movimientos de hasta 180 grados para ubicar fuentes de sonido.

6. Te muestra su vientre cuando confía en ti, pero no para que lo acaricies

Cuando tu gato confía en ti, se acuesta sobre su espalda y te muestra su vientre. Sin embargo, esto solo es una muestra de comodidad, bienestar y relajación, pero nada más. Debes tener cuidado, pues es extremadamente sensible en el vientre y en sus órganos, así que no es cómodo para tu mascota. Si se eriza y levanta la cola o baja las orejas, te está advirtiendo que no quiere ser acariciado.

7. Así te muestra que quiere ser acariciado

Así como es muy sensible en el vientre, sus lugares favoritos para ser acariciado son entre las orejas y los ojos, en la cabeza y bajo la barbilla. Si ves que cierra los ojos o parpadea lentamente, le gusta que lo acaricies. Además, son grandes personajes que disfrutan de tu compañía y muchos estudios han demostrado que efectivamente los gatos sienten apego y extrañan mucho a sus dueños cuando los dejan solos en el hogar.

