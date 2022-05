Esto le pasa al rostro cuando no duermes correctamente en la noche

El consumo de medicamentos para dormir ha aumentado un 20 % en Bogotá. Foto: Getty Images c

Dormir bien es una de las más importantes necesidades del organismo. Aunque para nadie es un misterio, hay quienes sacrifican el sueño por trabajo o estudio.

La llegada de las pantallas y los celulares ha incrementado los desordenes de sueño, y también las teorías individuales de quienes aseguran, no necesitan dormir demasiado.

Esto es un craso error, pues el cuerpo humano está totalmente programado para coordinarse con los ciclos del día. Mientras haya luz, el cuerpo entenderá que estamos alerta y que es hora de activarse, mientras que cuando hay oscuridad, el cuerpo produce melatonina, la sustancia que produce sueño en el organismo para dormir.

Pero no necesitamos aprender demasiado para saberlo: si no dormimos bien nos ponemos irritables, nos sentimos cansados, no podemos concentrarnos en el trabajo y se nos entorpecen los días.

Esto es porque durante el sueño ocurren muchos procesos fundamentales para las funciones cognitivas, para la reparación de tejidos, como el fortalecimiento de los músculos luego de hacer ejercicio (si no duermes y haces ejercicio, tu cuerpo no tiene tiempo para repararse y es posible que veas menores resultados); se repara la memoria (si no duermes, tu cuerpo recordará menos y menos información), se afecta la piel, entre otros.

¿Cómo afecta la piel?

Cuando no dormimos, se pueden interrumpir las vías de colágeno, lo que se traduce en un envejecimiento prematuro de la piel. Puede incluso afectar la cicatrización de heridas.

Según Cuídate Plus, la falta de sueño puede tener relación directa con algunas enfermedades dermatológicas, pues se alteran los niveles correctos de hormonas del organismo. Según Irene Salguero, dermatóloga del Hospital Puerta de Hierro, citada en el artículo, esto sucede porque con la privación del sueño se influye en la secreción de la melatonina y el cortisol, hormonas que tienen una amplia repercusión en los procesos de la dermis.

Una muestra evidente de haber dormido mal es la incidencia en los ojos: tienden a ganar ojeras, y aparecen bolsas en los ojos en la parte inferior. La cara también se ve más flaca, y el cuerpo lo contrario, pues el agua se redistribuye desordenadamente, por no haber estado el tiempo necesario en la posición horizontal, y el cuerpo se hincha y la cara pierde volumen.

Según el cirujano Sanjay Grover: “los niveles de cortisol aumentan con la falta de sueño, lo que puede empeorar las condiciones inflamatorias y provocar una deposición deficiente de colágeno; el flujo de sangre hacia el rostro aumenta durante el sueño y la falta de sueño puede provocar una apariencia gris o cenicienta; y los ojos pueden aparecer hinchados y enrojecidos con ojeras”.

¿Cómo dormir mejor?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se debe:

Hacer ejercicio durante el día y no en la noche

Comer al menos 3 horas antes de dormir

Evitar bebidas alcohólicas cerca de acostarse y evitar malos hábitos como el cigarrillo

Evitar la cafeína en las tardes y noches

Crear el ambiente ideal para el descanso, no tener muchas pantallas, bajar la luz, relajarse un rato antes de descansar con buena temperatura, orden, y un lugar agradable.

Dile NO a las pantallas:

Las pantallas emiten luz azul, una muy similar a la que recibimos durante el día, que pone en alerta al organismo y naturalmente lo despierta. La melatonina, la sustancia que produce el sueño y relajación necesarias para dormir, se produce única y exclusivamente en la oscuridad, por lo que la luz de las pantallas puede estar generando

¿Cuánto se debe dormir?

Aclarando que se trata de la calidad de sueño, porque si hay interrupciones durante la noche esto puede cambiar, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos afirma que estas son las horas recomendadas de sueño según la edad.

Recién nacidos: 16-18 horas al día

Niños en edad preescolar: 11-12 horas al día

Niños en edad escolar: por lo menos 10 horas al día

Adolescentes: 9-10 horas al día

Adultos (incluyendo adultos mayores): 7-8 horas al día

