Estudio demuestra que entre más costosa es la boda mayor riesgo hay de divorcio

Para todos aquellos que tienen la oportunidad de una boda, seguramente la mayoría soñarán con un evento en el que no tengan que escatimar en gastos y tiren la casa por la ventana, las personas generalmente ahorran por años o incluso piden créditos para poder financiar este día tan especial.

También te puede interesar: El secreto para tener una relación exitosa está en verse una vez a la semana

Aquí encuentras más contenidos como este

Entre más se gasta en la boda, más riesgo de divorcio existe

Seguro que las celebridades y demás élites lo celebran y su bolsillo no se ve afectado cruelmente, y los simples mortales básicamente ven en cada oportunidad de ahorro la posibilidad de darse un gusto más en las nupcias. Pero parece que entre más se gasta más augurios negativos se vaticinan, ya que estas parejas tienen más probabilidades de separarse eventualmente.

Los gastos estrepitosos generalmente empiezan con el anillo de compromiso, muchos tienen la costumbre de gastar incluso dos meses de sueldo en esta joya, evidentemente un precio bastante elevado.

Solo ese inicio ya representa un riesgo, pues de acuerdo con un estudio publicado hace unos años, titulado “‘Un Diamante es para siempre’ y otros cuentos de hadas: la relación entre los gastos de boda y la duración del matrimonio”, gastar entre 2.000 y 4.000 dólares en el anillo conlleva a tener 1.3 posibilidades más de divorcio en comparación a quienes tienen gastos más modestos, como 500.

Según la misma investigación, los gastos relacionados con la ceremonia y el banquete también influyen negativamente en cuanto al tema de divorciarse, así lo demuestras las estadísticas.

“La publicidad ha alimentado la creencia de que gastar grandes cantidades de dinero en el anillo y la boda es un indicativo de compromiso o que ayudará a tener un matrimonio más feliz”, afirman los investigadores, teniendo presente que la realidad puede ser muy distinta y que es mucho más posible que entre más costosa sea la boda, más corto sea el matrimonio.

Además: Descubre las señales que indican que tu relación es sana

En lo que sí deberías gastar a partir de tu boda

Tener una boda modesta y más discreta no tiene nada que ver con no tener todos invitados que deseas. El mismo estudio presente un dato bastante interesante, tener cerca a todos los amigos y familiares que quieres sí tiene un impacto positivo en la duración del matrimonio. Así que a la hora de ahorrar que sea en extravagancias, no en seres queridos.

Otro dato curioso resaltado en la investigación es que no es sugerible economizar en la luna miel, los investigadores recomiendan dejar volar su imaginación en este viaje de recién casados, ya que hay una relación estrecha ente este atributo y el riesgo de divorcio.