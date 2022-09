Descubre las señales que indican que tu relación es sana

Es clave recordar que ninguna relación es perfecta; siempre habrá momentos y situaciones de mucha satisfacción, así como momentos difíciles que requieren trabajo y compromiso. Por esto, cuando hablamos de una relación sana no nos referimos a una relación en la que no haya problemas o discusiones, hablamos de una relación en la que ambas personas están abiertas y dispuestas a aportar al crecimiento conjunto e individual, manteniendo el respeto y la conexión.

Aquí encuentras más contenidos como este

Te puede interesar leer: Isabel II es la protagonista de la nueva edición de Cromos

A continuación, encuentras algunas señales que indican que una relación es sana:

· Hay confianza mutua

· Hay respeto mutuo

· Hay apoyo del uno al otro para desarrollar sus aficiones e intereses

· Hay honestidad

· Hay respeto por la individualidad del otro

· Es un espacio seguro para la expresión emocional

· Es un espacio seguro para hablar sobre los sueños y las ilusiones de cada uno

· Cada uno encuentra maneras de expresar cariño y afecto

· Cada uno respeta y valora las expresiones de cariño y afecto del otro

· Hay equidad y trabajo en equipo

· Hay comunicación abierta y asertiva

Definitivamente son muchas las cosas que se deben trabajar para poder tener una relación sana, sin embargo, vamos a presentar algunas claves para cultivar una buena relación.

La confianza

La confianza en la pareja es tal vez el componente más valioso para garantizar que la relación sea sana. Si bien nuestras experiencias pasadas, como relaciones anteriores o la manera como nuestros padres se relacionaron con nosotros, pueden afectar la manera en la que confiamos en las personas, con cada pareja debemos trabajar en el establecimiento de patrones particulares de confianza; para lograr esto es importante que ambas personas procuren estar abiertas al diálogo y al apoyo mutuo. Para establecer un vínculo de confianza, la clave es saber que cada uno estará ahí para el otro.

Lee también aquí: Hijos únicos: ¿cómo criarlos sin caer en sobreprotección?

Construir la confianza requiere que la pareja se revele mutuamente compartiendo cosas sobre sí misma. A medida que pasa el tiempo, surgen oportunidades para poner a prueba y evaluar esa confianza. A medida que crece la confianza, la relación se convierte en una gran fuente de confort y seguridad. Si sientes que tienes que ocultar cosas a tu pareja, puede ser porque te falta esta confianza esencial.

Apertura y honestidad

En una relación sana es necesario que ambas personas se sientan cómodas siendo su más genuino ser. Cada pareja es diferente en términos de lo que deciden compartir el uno con el otro, pero una relación sana jamás debe hacer a una persona sentir que debe ocultar algo de sí mismo(a) o cambiar su forma de ser. Además, la honestidad y la autenticidad son elementos que aportan mucho a la confianza que ya mencionamos.

Esto no significa que tengas que compartir todo con tu pareja, cada uno necesita su propia intimidad y espacio, pues antes de ser pareja son individuos. Lo más importante es que cada miembro de la pareja se sienta cómodo compartiendo sus esperanzas, miedos y sentimientos si así lo desea. Las parejas sanas no necesitan estar juntas todo el tiempo ni compartirlo todo, por esto también es valioso definir límites dentro de la relación. Los límites no tienen que ver con tener secretos, sino con definir aquellas cosas que son solo mías y que no quiero compartir con la otra persona.

Ojo con esto, en una relación sana hay honestidad pero siempre deben existir estos límites; en algunos casos hay personas que creen que la honestidad es saber cada detalle de dónde está la otra persona y qué está haciendo, para así controlarla, esto definitivamente no es sano y no es recomendable.

El respeto mutuo

En las relaciones estrechas y saludables, las personas se respetan mutuamente; esto significa que no se descalifican, no se atacan con lenguaje violento, no se menosprecian, no invalidan al otro y en definitiva no se cruzan los límites del respeto físico.

Las parejas pueden mostrarse respeto mutuo de varias maneras. Entre ellas se encuentran:

· Escucharse mutuamente

· No dejar las cosas para más tarde ni dar rodeos cuando tu pareja te pide que hagas algo

· Ser comprensivos y perdonar cuando una persona comete un error

· Construirse mutuamente, no derribar al otro.

· Hacer un hueco en tu vida para tu pareja

· Interesarse por las cosas que le gustan a su pareja

· Permitir que su pareja tenga su propia individualidad

· Apoyar y alentar las actividades y pasiones de su pareja

· Mostrar aprecio y gratitud por el otro

· Sentir empatía por el otro

El afecto

Las relaciones sanas se caracterizan por la presencia de cariño y afecto de ambas partes. Si bien es posible que las demostraciones de pasión disminuyan con el tiempo, pues las relaciones cambian y evolucionan, esto no significa que las demostraciones de cariño, consuelo y ternura desaparezcan. El amor apasionado suele darse al principio de la relación y se caracteriza por un intenso anhelo, fuertes emociones y la necesidad de mantener la cercanía física. Este amor apasionado acaba transformándose en amor compasivo, que se caracteriza por sentimientos de afecto, confianza, intimidad y compromiso.

Cada persona puede tener diferentes maneras de expresar este cariño y esto es muy válido, no importan cual sea tu manera de dar amor, lo fundamental es que siempre recordemos manifestarlo de manera activa a nuestra pareja.

Buena comunicación

Las relaciones sanas y duraderas, ya sean de amistad o de pareja, requieren la capacidad de comunicarse bien, incluso cuando la situación es incómoda.

A veces solemos creer que la pareja perfecta es la que no discute jamás, pero la realidad es que muchas veces estas parejas que no discuten están evitando los conflictos y, en el largo plazo, nunca los resuelven. Realmente, las parejas más duraderas son aquellas que son capaces de abordar temas complicados, hablarlos y llegar a acuerdos que les permitan trabajar en conjunto para solucionarlos.

Ojo, no estamos hablando de pelear, ni mucho menos de utilizar violencia, como ya mencionamos jamás se deben cruzar los límites del respeto, nos referimos a utilizar el diálogo, la negociación y la asertividad. Así, los conflictos pueden ser una oportunidad para reforzar la conexión con la pareja.

Entonces, no hay una receta mágica para tener una relación sana, implica mucha introspección y trabajo en equipo, pero es posible tener relaciones estables, duraderas y, sobre todo saludables para ambas personas.

Recuerda que si quieres conocer más herramientas para fortalecer tus relaciones te puedes comunicar con Porque Quiero Estar Bien, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, donde tienes a tu disposición psicólogos gratis, 24/7 y de manera confidencial, quienes te brindarán primeros auxilios psicológicos. Llama o escribe por WhatsApp al 333 033 35 88 o ingresa a porquequieroestarbien.com