Evita usar el microondas para tener un Internet más rápido

Redacción Cromos

Este y otros consejos para que el wifi no te decepcione en tiempos en los que todos estamos pegados a la red.

¿Qué haríamos sin Netflix por estos días? ¿O sin unos minutos de paz con los niños gracias a Youtube? ¿Qué haríamos si no pudiéramos acceder a nuestro correo electrónico desde la casa? ¿Y si no existiera la posibilidad de solucionarlo casi todo en la web? El confinamiento se siente menos como un aprisionamiento gracias a las maravillas de Internet. No obstante, la demanda de este servicio ha aumentado de tal manera que los proveedores de banda ancha están bajo presión y hay momentos en los que la lentitud de la red puede sacarnos de quicio.

En Inglaterra, según reporta la BBC, el uso de Internet ha aumentado un 20%; por esta razón, el regulador británico de las comunicaciones Ofcom se ha pronunciado para dar algunos consejos que garanticen que todos los ingleses tengan una buena conexión cuando la necesiten. Sus recomendaciones son tan útiles allá como en el resto del planeta, así que las compartimos con ustedes para que no se desconecten en plena junta directiva virtual o en medio de una pataleta que han logrado controlar con La vaca Lola o Pepa Pig.

Algunos tips son básicos, pero a veces no los tenemos presentes porque estamos mal acostumbrados y solemos contar con Internet de alta velocidad cualquier día y a cualquier hora.

1. Sean precavidos: descarguen películas, videos y canciones en lugar de contar siempre con el streaming. En caso de que Internet falle, podrán recurrir a sus descargar y se evitarán la desesperación que produce una red caída.

2. Eviten usar el microondas si van a hacer una llamada o si quieren ver un video en alta definición. Los hornos microondas reducen las señaldes de wifi.

3. Ubiquen su router de Internet los más lejos posible de otros objetos que puedan interferir con la señal. Por ejemplo, siempre será mejor ponerlo sbre una mesa o en una repisa que sobre el suelo.

4. Si van a hacer reuniones virtuales, apaguen el video. El audio le exige muchísimo menos a su conexión.

5. Traten de empezar sus reuniones a horas menos comunes; es decir, es mejor arrancar a las 10:20, en lugar de hacerlo a las 10:00 en punto.

6. Si definitivamente nada les sirve, conecten su computador directamente al router en lugar de usar wifi, suele ser la salvación segura.

7. Cuando el computador se conecta directamente al router, las personas suelen usar una extensión teléfonica para quedar más cómodas; sin embargo, hay que tener en cuenta que estas extensiones disminuyen la velocidad.

8. Aparatos que pueden interferir con la señal del router: teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, lámparas halógenas, switches con dimmer, parlantes de computadores, monitores, televisiones y equipos de sonido.

9. Desconecten los aparatos que no estén usando. Entre más elementos estén conectados al wifi, más lento será. Por ejemplo, si no está usando la tableta, apague el wifi, así esté cerrada puede robarse la rapidez de la banda ancha.