Gustavo Álvarez Gardeazábal habla de ‘Cóndores no entierran todos los días’

Su obra inspiró una película protagonizada por Frank Ramírez. Foto: El Espectador

En cincuenta años, ¿cómo ha envejecido la novela? ¿Cómo la siente después de tanto tiempo?

Para la celebración de este cincuentenario la volví a leer y me di cuenta por qué sigue siendo fresca, vibrante y actual. Yo escribía muy bien, ¡no joda!

Cóndores no entierran todos los días es un gran relato sobre la época de La Violencia, ¿considera que hay otras novelas que también son referencia?

La grandeza es un adjetivo que solo lo puede poner el paso del tiempo. Cincuenta años resistiendo ediciones a montón, estudios y millones de lectores parece que han sido suficientes.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

¿Cómo se le apareció el título Cóndores no entierran todos los días?

Los títulos no se aparecen, se piensan y se valoran, a veces antes de escribir la novela, otras veces al terminarla. A esta novela le agregué una dosis de genialidad que se tiene solo a la edad en que la escribí.

¿Qué es lo más difícil de retratar una época y un conflicto?

La combinación de la época y del conflicto con la fuerza poética, y el vértigo narrativo desbaratan cualquier riesgo. Por eso no me mataron cuando la publiqué y el paso del tiempo parece haberla convertido en un patrimonio nacional. Es una novela que la gente quiere.

Hoy sabemos que León María Lozano, alias “el Cóndor”, era un asesino amparado por poderosos. ¿Cómo ha envejecido el recuerdo en usted, que lo conoció?

El SIC, como el DAS, fueron organismos del Estado que protegieron el uso del crimen como arma política. Por eso las generaciones posteriores los acabaron.

Te puede interesar: ¿Cómo es ser mamá a los 47 años? Paula Andrea Betancur cuenta su experiencia

¿Puede compartir sorpresas que le haya traído la obra?

La más grande sorpresa me la dio hace un par de años un bisnieto del “Cóndor”, Sebastián Martínez Mena, quien se graduó en el ICESI de Cali con una tesis sobre el pensamiento político de su bisabuelo. Es un texto objetivo y valiente. No me explico por qué no la han editado en esa “dediparada” universidad.

Condores no entierran todos los días trailer

¿En qué anda hoy Gustavo Álvarez Gardeazábal?

El futuro de la literatura en la época del algoritmo es muy incierto. Tengo reposando una novela que se llama El papagayo que tocaba violín, que debe esperar mejores tiempos, sobre todo claridad en el paisaje editorial. No sabemos para dónde vamos.

¿Qué libros lo influyeron para escribir una ficción coral, con un lenguaje único y una estructura que trasciende las situaciones plasmadas?

He sido un lector infatigable. Todo lo que he leído me influye, bueno o malo. A Cóndores llegué después de estudiar letras en la Universidad del Valle, con profesores y lecturas muy buenas, donde aprendí a entender las tragedias griegas, pero fundamentalmente después de graduarme con una tesis comparando la novela de la revolución mexicana con las que hasta entonces se habían escrito sobre la violencia en Colombia. Tuve que leerme casi 300 novelas entre las de aquí y las de allá.

¿Hay novelas suyas que le gustaría que fueran tan visibles como Cóndores?

Sí, Los sordos ya no hablan, que cuenta una versión de lo sucedido en Armero. Al comienzo de la pandemia se hizo una edición en Unaula y, aunque había sido publicada 30 años atrás, recogió 109 reseñas periodísticas. Me quedó bien hecha y volverla a leer es como si la hubiese escrito el año pasado.