Estudio revela que a hombres hetero les gusta hacer cuchareo con sus amigos

En los últimos años se ha hablado mucho de las nuevas masculinidades, como ejemplo de que la sociedad ligeramente avanza. Sin embargo, siguen existiendo varios estigmas sociales sobre los hombres, específicamente sobre cómo debe ser su comportamiento.

Lee también: ¿Qué cosas no se deben perder en una relación de pareja?

Aquí encuentras más contenidos como este

El contacto físico en hombres hetero son más frecuentes

Tradicionalmente, la forma de ser de un hombre con otra persona de su mismo sexo debería ser algo fría y distante, el contacto físico es limitado y los abrazos y besos tal vez no sean algo tan común.

Sin embargo, un reciente estudio habló de una práctica o actividad que probablemente resulte sorprendente para algunas personas, los hombres disfrutan del cuchareo con sus amigos masculinos, es decir, acostarse en posición de ‘cucharita’, así como algunos besos.

La investigación se llama ‘Cuddling and Spooning: Heteromasculinity and Homosocial Tactility among Student-athletes’, lo que en español sería: ‘Abrazos y cuchareo: Heteromasculinidad y Tactilidad Homosocial entre Estudiantes Atletas’.

Este estudio fue publicado en Sex Roles: A Journal of Research y habla del contacto físico y no sexual que los heterosexuales tienen entre sí sin llegar a lo socialmente considerado “homosexual”.

El plan no es nada romántico o sexual, según ellos, más bien se trata de una especie de intimidad para los amigos.

La investigación se centró en tres temas principalmente, compartir la cama, abrazar y cucharear, para esto, se entrevistó a cuarenta hombres (no es una muestra muy grande y diciente), que eran universitarios atletas, de ellos, 39 confirmaron que compartieron la cama con otro hombre al menos una vez. El otro estudiante que no entró en la cifra mencionó que no recordaba si lo había hecho, que de pronto sí, solo estando ebrio.

Además: Consejos prácticos para fortalecer el vínculo en pareja, según la ciencia

Sin embargo, un dato curioso e interesante es que los 40 atletas explicaron que no había alguna clase de estigma o tabú al momento de compartir una cama con otro hombre, inclusive si se trataba de alguien que no fuera un amigo o alguien cercano.

Entre hombres también se demuestra cariño

En comparación con lo que muchos pudieran imaginar, todo parece apuntar que muchos hombres no temen a ser afectuosos y demostrar cariño a sus amigos. De ahí viene el término tan popular bromance, que hace referencia a esas amistades cercanas entre hombres heterosexuales cisgénero.

“Tenemos un bromance y nos sentimos muy cómodos el uno con el otro”, confesó Connor, uno de los jóvenes que participó en las entrevistas.

Asimismo, 39 de los 40 participantes del estudio indicaron haberse involucrado en “intimidad física no sexual”, es decir, besarse, acurrucarse y cucharear con otros hombres, otro dato interesante del análisis.