Insomnio, lo que debes hacer cuando despiertas de la nada a medianoche

Lastimosamente el insomnio sigue siendo el tormento de mucho, alrededor del 10% de la población sufre algún trastorno del sueño, especialmente con un panorama sociopolítico como el que vivimos ahora, así lo comparte el experto Iván Eguzquiza.

Lee también: Sexo con robots, ¿cada vez más posible?

Aquí encuentras más contenidos como este

Además de eso, pareciera que todos nuestros problemas son mucho más graves cuando a plena noche, ya que en este momento es cuando el cerebro digiere las emociones del día, entonces es normal que ahí se agranden o surjan estas incertidumbres.

Pero, aunque el panorama puede parecer algo desalentador, lo cierto es que hay varias herramientas que se pueden tener en cuenta para hacer frente al insomnio, específicamente para esquivar esos pensamientos y sensaciones negativas que repentinamente surgen a medianoche.

Lleva un diario sobre tus preocupaciones

Algo que te puede servir es anotar las cosas que te preocupan antes de irte a dormir, “Lo que diferencia a una persona insomne de una que no lo es, es que se despierta y se lamenta por despertarse, incrementándose así los niveles de cortisol y entrando en un círculo vicioso: cuánto más despiertas están estas personas, más nerviosas se ponen. En cambio, quien no es insomne no lo ve así: se despierta y piensa en positivo en el tiempo que le queda para seguir durmiendo. Por eso el tratamiento del insomnio también radica en el manejo de los pensamientos”, explica Eguzquiza.

Para ponerle un pare a esos pensamientos nocturnos que te desvelan, el especialista recomienda apuntar en un cuaderno, antes de meterte en la cama, todo eso que no deja tu cabeza tranquila, los pensamientos, preocupaciones y sus aparentes alternativas o soluciones.

Piensa que es una agenda de tareas o pendientes que te permitirá ir logrando autoconfianza o seguridad, dejarlas por escrito para tenerlas presentes, pero no para llevarlas a la cama, y que así no te termines despertado a mitad de la noche.

Una bebida caliente para volver a la cama

Cuando te desvelas a medianoche, uno de los tips más populares es tomarse una aromática, infusión o bebida caliente, especialmente al salir de la cama para evitar ponerse más nerviosos, “Las bebidas calientes suben la temperatura corporal y eso da somnolencia e induce al sueño”, añade el experto. Sobra decir que nada de tomar café o cualquier bebida con cafeína.

Además: Gata perdió sus cuatro patas, pero unos veterinarios le devolvieron la movilidad

Crea un ritual del sueño

Por otro lado, ten presente que el cerebro siempre está asociando ideas, entonces puede ser positivo crear tu propio ritual antes de irte a dormir, de esta manera este órgano sabrá cuándo es el momento para descansar.

“Se trata de crear procesos que sean un indicador para la mente antes de meterse en la cama”, dice el especialista. Un ejemplo puede ser un libro, ya sea sobre un tema que te interese o una novela que no te altere mucho, o una rutina de belleza que te permita desconectarte de la realidad, o también una pequeña meditación. Asimismo, recuerda que los niveles de melatonina merman luego de los cuarenta años, o sea, que cuando pasas esta edad notarás como el sueño se vuelve más ligero, entonces desde una edad temprana es recomendable empezar a implementar estas costumbres.