La decoración y el orden del hogar influyen en tu nivel de felicidad Foto: Pexels

Hay quienes creen que la posición del sofá en la sala no influye o que las plantas no recogen la energía de quienes visitan tu casa.

Puedes leer: Repetir nuestras series favoritas es bueno para el alma

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Pero, según la ciencia, existen varias teorías de cómo encontrar la felicidad en tu casa gracias a la ubicación de los elementos que hay en ella.

Los colores que tienen las paredes, objetos de decoración y hasta los aromas ayudan a tener un ambiente de felicidad en la casa.

La decoración y el orden del hogar influyen en tu nivel de felicidad

Te traemos algunos tips que puedes poner en práctica para empezar a sentirte más feliz y pleno en el lugar donde vives.

¿Quieres saber cuáles son? Descúbrelos.

- El color de las paredes

Ten en cuenta el color verde y amarillo si estás pensando en hacer unos pequeños cambios en tu casa.

Según un estudio de The Color Association of The United States, se dio a conocer que estos dos colores dan felicidad a las personas.

Claro, si quieres usar ambos debes hacerlo en paredes diferentes pues son bastante llamativos.

Te sugerimos: Cuándo y cómo controlar la ira y entender su significado

- Plantas y flores frescas

Las plantas y las flores frescas son algo que no debería faltar en tu casa si estás buscando la felicidad.

Un estudio dirigido por Rutgers Behavioral y The State University of New Jersey indica que tener plantas y flores con mucho color genera satisfacción.

Las personas al ver flores frescas perciben la felicidad y al olerlas su sentido del olfato determina una sensación que va directo al cerebro y que está relacionada con ser feliz.

- Velas

Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que los aromas tienden a darle felicidad a las personas.

En esta investigación de sentidos químicos también se dio a conocer que los olores en las velas, específicamente el de vainilla, mejoran el humor.

- Tender tu cama

No a todos les gusta tender la cama pero es un hábito que deberías poner en práctica.

Una encuesta demostró que “el 71% de las personas que tienden su cama se consideran más felices”.

Tender la cama hace que te levantes con más energía y que sientas la felicidad de empezar con el pie derecho.

- Las mascotas

En esta lista de tips no podían quedar por fuera los más queridos y amigables, las mascotas.

Según The Journal of Personality and Social Psychology, las mascotas siempre apoyan a sus dueños por mala que sea la situación.

Esto genera felicidad en las personas pues se sienten acompañadas y su estado de ánimo mejora.

Leer también: ¡Por tu voz! Así es que te reconoce tu perro, más que por tu olor

- No te llenes de cosas

El Centro de vida y familia de UCLA relacionó los altos niveles de cortisol con la cantidad de objetos que hay en tu casa.

La sugerencia es que elimines todo aquello que no sirve o que no usas porque entre más objetos acumules, más estrés vas a tener.

Esto no producirá felicidad en ti porque lo asociarás a un hogar desordenado.