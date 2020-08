El clima, la pasta dental y algunos alimentos pueden ser causantes de que tus labios sufren resequedad y fisuras ¿cómo protegerlos?

Para el médico dermatólogo, clínico y cosmiatra, Luis Miguel Zabaleta considera que las causas para la resequedad en los labios pueden ser de dos tipos: exógena o endógena.

“Una de las causas exógenas es la exposición a los rayos ultravioletas sin que los labios cuenten con una adecuada protección ocasionando deshidratación y descamación porque hay una afectación del ADN celular en esta área volviéndose más sensible a la resequedad”, dijo Zabaleta.

El especialista comenta que, otra de las causas puede deberse al frío en las mañanas o noches, esto debido a que la mucosa labial es un área que no tiene glándulas sebáceas, en su defecto no produce sebo que es el responsable de mantener un equilibrio en la hidratación y al no existir los labios tienden a escamarse y se resecan por más tiempo.

Por otro lado, otra de las causas endógenas que pueden causar resequedad en los labios puede ser la falta de vitamina y tener una alimentación que no sea equilibrada. “Una malnutrición puede hacer que haya escasez de ciertas vitaminas por eso es importante que en la alimentación incluyamos vegetales, frutas y agua”.

Las fisuras en los labios pueden ser ocasionadas por la dermatitis de contacto debido a hidratantes primarios comúnmente conocidos como reacciones alérgicas, ya que existen productos cosméticos, labiales, algunas cremas e hidratantes de labios que tienen ingredientes derivados del petróleo que puede ocasionar grietas y descamación en esa área.

Para Zabaleta algunos alimentos como el limón o la piña pueden empeorar el tema, por su composición cítrica que puede ocasionar en algunas personas fisura en los labios. “Algunos hábitos como el consumo de cigarrillo o los chicles pueden ocasionar descamación, así mismo la ingesta de medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades autoinmunes también pueden ocasionar esta resequedad”.

El dermatólogo no recomiendo el uso de algunos enjuagues bucales o pasta dental porque estos resecan aún más la mucosa labial, algunas personas no lo saben, pero son alérgicas al flúor y esa puede ser una de las causas de deshidratación en los labios, por eso recomiendo el uso de pasta dental y bucal no fluorado.

Recomendaciones para evitar los labios agrietados

Una de las recomendaciones es que jamás se expongan directamente al sol sin el uso de un adecuado protector solar para labios. “En el mercado existen muchos hidratantes labiales que son muy buenos pero la gran mayoría no tienen protector solar y la radiación ultravioleta puede afectar directamente el ADN de la célula de los labios”.

Importante que no pases la lengua por los labios. Cuando no usas protector labial para hidratar tus labios, simplemente quieren mejorar esa deshidratación con la saliva, pasándola por los labios varias veces al día. Lo que estás ignorando es que la saliva tiene encimas que son muy irritativas y agresivas para la mucosa labial, ocasionando grietas y volviéndolo un círculo vicioso.

Otra de las recomendaciones para mantener los labios hidratados es la exfoliación, algunos productos naturales que puedes aplicar en esta zona es usar la miel de abejas, aceites vírgenes y naturales como el aceite de coco, jojoba, oliva y almendras. Una de las mascarillas de exfoliación que puedes usar es mezclar miel y azúcar morena, mantenlo por unos minutos y enjuaga con abundante agua fría, el especialista recomienda hacerlo una vez por semana.

“Recuerden siempre la importancia de usar un protector labial que tenga filtro solar porque la mayoría de los bálsamos carecen de esto, entonces siempre verificar que tenga esta propiedad antes de comprarlo”, concluyó el especialista.