Lectura: ¿Qué libros leer este 2023 y liberar el estrés durante este año?

El hábito de la lectura se debe adquirir como algo que nace no por obligación, eso es un hecho. No hay que leer los recomendados de las editoriales o los recomendados de la literatura universal. Hay una premisa que no debes olvidar nunca: si lees, lees por placer.

Leer es considerado por muchos un acto de amor propio, pues a través de la lectura es posible explorar nuevos mundos, conocer diferentes culturas, aprender sobre infinidad de temas, todo eso sin contar con otros beneficios que este hábito conlleva.

Beneficios de la lectura

Algunas de las bondades que tiene implementar el hábito de la lectura es que al realizar este proceso de manera constante se mejora la comprensión, la capacidad de prestar atención, se libera el estrés y de concentrarse, la ortografía y se amplía el lenguaje, lo que a su vez fortalece la creatividad, la escritura y la comunicación verbal y escrita.

De acuerdo con la última Encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE, para 2020, el 53 % de las mujeres colombianas mayores de 12 años leyeron al menos un libro en un periodo de 12 meses, en el caso de los hombres la encuesta arrojó un resultado del 46 %, lo que significa que en Colombia el 50 % de las personas lee al menos una obra al año; en contraste, con motivo de la pasada Feria del Libro, la Cámara Colombiana del Libro realizó un sondeo que demostró que el promedio de lectura de los colombianos es de 2,7 títulos al año.

“La lectura nos permite adquirir habilidades críticas para poder tener una mirada más profunda acerca de los fenómenos que nos rodean. En la niñez, la lectura contribuye de manera significativa al desarrollo cerebral del infante, al incidir en el robustecimiento de capacidades como la creatividad, el asombro y la imaginación” destaca Alexandra Visbal, Administradora de la Biblioteca de Compensar.

¿Qué leer en 2023?

El mundo actual, que cada vez está más ligado a la era digital, permite a las personas acceder a nuevas y diversas herramientas, así como la posibilidad de leer libros en diferentes formatos, por ejemplo, es posible acceder a publicaciones digitales, más económicas y con menos intermediación y de esta manera lograr que las personas se acerquen mucho más a la lectura.

Precisamente, Compensar hace un compilado de 12 libros para leer durante 2023, con diversas temáticas y contenidos, según Visbal, el listado de recomendados “nos puede ofrecer alternativas ante las dificultades, pues no solo nos indican los conflictos que podemos enfrentar, sino que también nos señalan posibles rutas para continuar con la construcción de una sociedad con parámetros de justicia y equidad. También, nos recuerdan épocas que no pueden dejarse atrás, ya que configuran nuestro estado actual a nivel social y cultural”.

1. Vida Contemplativa - Byung Chul Han

Un poderoso llamamiento a abandonar la vida hiperactiva para recuperar el sentido de nuestras vidas, el equilibrio y la riqueza interior.

2. El sol - Carolina Sanín

Un libro claro y misterioso que no atiende a la separación entre los géneros y en el que se mezclan, con tanto gozo como maestría, el ensayo, la poesía y la narrativa

3. Hamnet - Maggie O´farrel

Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra.

4. La casa de las dos palmas - Manuel Mejía Vallejo

Relata los años maduros de un descendiente de colonizadores y fundadores que decide reconstruirla en un acto que significa también la reconstrucción de la historia de la familia Herreros y la de su pueblo Balandú, fundado por su padre y por su abuelo.

5. La tiranía del mérito - Michael J. Sandel

El profesor de filosofía más famoso del mundo analiza el fracaso del sistema meritocrático y aborda la pregunta más importante de nuestra época: ¿qué ha sido del bien común?