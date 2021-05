‘Looks’ que no volverán y otros que ya están siendo tendencia

No se trata de si volverán o no volverán los cortes o estilos, lo que sí se puede establecer es que hay cortes que ya no se usan porque estos han evolucionado a medida que pasa el tiempo.

El maquillador y estilista profesional Enrique Trujillo en entrevista con la Revista Cromos, nos cuenta cuáles son los cortes que son tendencia y los que ya no volverán en esta temporada.

“Por ejemplo, el cabello largo por debajo de la cintura, llegando a la cola, fue uno de los estilos que estuvo de moda hace unos años, pero ahora no tanto”, comentó Trujillo quien dice que este tipo de cortes actualmente se usan hasta los hombros por encima del busto.

Otros cortes que ya no son tendencia son los cortes planos frontales, si se quiere lucirlo, lo mejor es llevarlo con textura y un poco de forma más frontal, pero luciéndolo con flequillo o texturizado.

En cuanto a los hombres, uno de los cortes que no volverá será la llamada “cresta” muchos hombres tuvieron este tipo de estilo por muchos años, pero en la actualidad lo reemplazamos por el ‘corte siete’ una tendencia sutil y menos marcada para los caballeros.

Por otro lado, el capul o flequillo es un corte muy interesante, sigue en la actualidad, pero ahora con menos volumen en la parte frontal. “El capul viene en esta temporada de una forma más plana, tranquilo, espeso y con algo de color”

El otro caso, el corte curly u ondulación permanente para onduladas y lisas ya no está en tendencia. Según Trujillo la onda ahora se verá más tranquila, más natural y suave por el tema de la pandemia.

En cuanto a los tintes y el color del cabello viene una tendencia de difuminación en el cabello como es el caso del balayage, los babylights o el color difuminado de la raíz de tu pelo, es lo que tendremos en tendencia con fuerza en este 2021 dejando ver más el color natural y la raíz.

Algunos colores que seguirán en la vanguardia será el caramelo, los cenizos y los dorados. “Ahora las mujeres le están apostando a la naturalidad y veremos más canas y colores plateados en el cabello”, comenta Trujillo.

“En cuanto a tintes de marcación en color o raya no estarán de moda en este año y no creo que vuelva como sí lo fue en otros tiempos”, comenta Enrique.

Las extensiones es algo que no estarán en furor este año, porque muchas mujeres han dejado un poco su pelo más al natural y han dejado en un segundo plano las extensión, en estos tiempos se ha bajado su uso, comenta el experto de belleza.

“Todo lo que son flequillo, cortinas, capas, rizos naturales, las mujeres no están maltratando su cabello y quieran adaptarse al cambio, así que usan ondas o volumen al natural y en un término medio”.

Para este 2021 veremos capas más largas que cortas y texturas más tranquilas en los cabellos.

