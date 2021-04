¿Cómo conseguir un cabello castaño claro?

Es conocido como tono caramelo. Este color tiene la particularidad de aportar luz a tu rostro y es uno de tos tintes de tendencia en esta temporada 2021.

Víctor Ocampo, uno de los asesores de imagen más importantes del país con más de 10 años dedicado a cosechar una carrera prestigiosa en Colombia, su vasta experiencia como estilista y colorista tiene claro que su vida gira alrededor de la belleza. En esta ocasión habló con la Revista Cromos y nos cuenta todo lo que debemos saber con este tipo de tono.

¿Cuál es el tono ideal para conseguir un castaño claro?

El tono para conseguir un castaño claro dentro de la carta de color es un 5.0 que es un castaño claro natural.

¿Cuáles son los tonos castaños?

Dentro de la colorimetría el castaño tiene tres tonos (desde el mas oscuro al mas claro) castaño oscuro que en la carta de color se consigue como 3.0, castaño medio en la carta color como 4.0 y castaño claro en la carta de color como 5.0.

¿Cómo tener un cabello castaño claro naturalmente?

Realmente eso se ha asociado a muchos mitos, dentro de la mitología urbana dicen que ciertos shampoo de bebés o con extracto natural aclaran el cabello pero honestamente es algo que no es tan efectivo y carece de comprobación.

¿El color castaño claro hace que me vea más joven?

El tono castaño no te pone ni te quita años, lo que hace este tono es que quien lo porte tenga un look elegante y muy sofisticado. Ya que el castaño esta asociado con la elegancia y sofisticación.

¿Para qué edad es recomendable este tinte?

Es recomendable para todas las edades, en especial para esas mujeres elegantes, conservadoras que les encanta lucir un tono muy natural. Es importante tener en cuenta que el tono castaño es el tinte que más se asemeja el tono natural del cabello de las mujeres latinas.

¿Para qué tipo de rostro es recomendable esta tendencia?

La tendencia castaña es recomendable para todo tipo de rostros.

¿Para que tipo de cabello es recomendable?

Cualquier tipo de cabello lo puede usar, este tono es muy conservador no va ponerle ni a quitarle edad a quien lo luzca. Y se puede llevar en melenas largas, medias o muy cortas.

¿El tinte cómo se aplica?

La recomendación es siempre aplicar el tinte de manos de un profesional, ya que son quienes tienen la capacidad y el conocimiento para hacer mezclas químicas que se necesitan para lograr los tonos que la cliente desea, como por ejemplo el peróxido ya sea al 3% o al 6% y para lograr estas mezclas de manera optima de utilizan una formulas de preparación que el colorista profesional ya conoce y maneja a la perfección.

Para que el resultado sea como lo que la cliente ve en la carta de color lo recomendables es acudir a un colorista profesional, porque pueden correr el riesgo de manchar el cabello o en el peor de los casos, maltratar el cabello.

¿Qué recomendaciones debo tener en cuenta para lucirlo bello?

La recomendación es primero que todo, que sea un cabello sano (eliminar horquilla, puntas abiertas), siempre aplicar buenos tratamientos, buenos productos de hidratación, y que siempre traten de tener look frescos, ondas sueltas, look liso pero no tan liso. Ya que como el castaño es un tono conservador la recomendación es que siempre traten de definir un look que le aporte frescura y movimiento para el día a día.