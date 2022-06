Los 10 consejos para vivir mejor y ser felices

Reconocer que somos tridimensionales: el reconocimiento de la tridimensionalidad del individuo potencializa tu vida. Nada que desconozca todas sus partes podrá llegar a su máximo potencial, por eso es importante reconocer que somos tridimensionales para llevarnos al máximo potencial, reconocer que somos más que cuerpo y cerebro y entender que si me conozco, me magnifico, hago lo correcto, cumplo mi propósito y actúo con sabiduría me hago pleno.