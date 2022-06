¿Sientes que no te atrae tu pareja? Esto recomiendan los expertos

Hay varios motivos por los que te puedes sentir de esta manera. Foto: GettyImages

Las relaciones pueden ser tan maravillosas como insufribles, su complejidad es algo que solo se conoce cuando se experimenta. Tener una pareja requiere de esfuerzo, sacrificio, paciencia, y cosechar todas esas cosas positivas para tener un futuro brillante.

Sin embargo, como muchos sabrán, a medida que pasa el tiempo, puede que aparezcan varios baches, por ejemplo, sentir que tu pareja ya no te atrae, algo que evidentemente se puede convertir en todo un problema, después de todo, tú no quieres lastimar a esa persona especial, pero tampoco quieres quedarte en una relación que no te da felicidad o no te emociona.

“El deseo sexual varía de una época a otra y también depende mucho del estado de ánimo de cada persona. Por ejemplo, si hay un exceso de estrés, el deseo sexual se inhibe. En ocasiones, otros motivos son hormonales o físicos y es normal que haya rachas de mayor o menor libido”, explica la psicóloga Laura Palomares, directora del centro de psicología, Avance Psicólogos.

Es importante hacer una advertencia sobre el sentimiento de culpa que puedes sentir a raíz de esta situación, ya que influirá “sobre el mismo deseo haciendo que baje. Esto da lugar a un círculo vicioso que trae consigo evitar el contacto físico y afectivo y otros problemas de comunicación”, recomienda la experta.

Emily Nagoski, especialista en sexología y autora de diversos textos, menciona que el estrés de una de las causas de este problema, “Nada dispara tu freno más. El estrés es un mecanismo de supervivencia que te ayuda cuando tu cuerpo te envía señales que te dicen que no estás seguro en este momento, y si no estás seguro en este instante, ¿es ese una buena ocasión para tener relaciones sexuales?”.

Esta experta sugiere programar los momentos para tener sexo, no creas que esto le puede quitar el romance, la pasión y la magia, solo se trata de quitarle presión a la cita. Nagoski también recomienda evitar la dinámica de persecución, es decir, “Si tu pareja no parece interesada, no asumas que es porque no se siente atraída por ti. Lo más probable es que simplemente esté abrumado o abrumada”.

Los mejores tips para mejorar la situación con tu pareja:

Es importante recordar que la comunicación es uno de los pilares de cada relación, entonces otro consejo es hablarlo con su pareja, sin buscar culpables, solo respuestas. Laura Palomares sugiere seguir estos pasos:

“Revisar si existen espacios de ocio conjunto suficientes y fomentarlos. Tocarse más. La caricia genera un aumento de oxitocinas y endorfinas en el organismo, las hormonas del amor y el bienestar, y estas siempre ayudan a fortalecer el vínculo.

Más literatura erótica. La fantasía es la base de nuestro deseo y la literatura erótica es un potente estimulo sexual, que despertará nuestro órgano sexual más importante: la cabeza.

Si las causas son profundas o la pareja no sabe cómo abordar con tranquilidad la situación y está generando discusiones, acude a una terapia de pareja con un psicólogo especializado en sexología, con el fin de trabajar los condicionantes individuales que revierten sobre la pareja, además de las dificultades propias de la relación”.