Los consejos de mujeres a hombres en el sexting

desde aventuras de una noche hasta amigos con beneficios y citas divertidas, el 42% de las mujeres buscan algo casual y sin compromiso. Con tantas mujeres que buscan emoción y sexo sin compromiso, los hombres deberían abandonar cualquier idea preconcebida de que a las mujeres no les gustan las aventuras casuales.

Tómatelo con calma: mientras que a los hombres no les importa que les propongan sexo en el primer mensaje o que reciban insinuaciones o desnudos no solicitados, a las mujeres sí. El 82% de los hombres que han enviado un desnudo no solicitado a alguien dicen que creen que el destinatario se sintió excitado, intrigado o excitante como resultado. Sólo el 35% de las mujeres están de acuerdo.