¿Cuáles son los peligros de acelerar el metabolismo?

Podemos moldear el funcionamiento del cuerpo a nuestro antojo. Cuando hablamos de perder grasa, disponemos de tres senderos. El primero es el de las dietas balanceadas, el segundo es una rutina semanal de ejercicio y el tercero es un camino que se presenta como un atajo por el que, supuestamente, llegamos rápido a la meta.

Aquí entran una variedad de tratamientos contraindicados por médicos y planes de alimentación que prometen milagros. De los acelerantes del metabolismo venimos a hablar.

Es fundamental saber que el metabolismo es un proceso complejo en el que nuestro organismo convierte en energía lo que consumimos. Para respirar, mover un dedo, subir las escaleras y recordar tu último cumpleaños necesitamos energía.

El metabolismo tiene una mecánica natural. Manipularla con el objetivo de apresurarla es posible, pero presenta riesgos enormes mes que hablan más de nuestra poca disposición a un cambio real que de una actitud saludable.

El exceso de comida acumula grasa y los aceleradores apuntan precisamente a acelerar el metabolismo para que las sobras desaparezcan como por arte de magia.

¿Se puede quemar grasa sin hacer ejercicio?

Para Barbara Peters, especialista en nutrición clínica, hasta los 30 o 35 años es posible quemar grasa sin hacer ejercicio. “Después de esa etapa el cuerpo trabaja lento. El combo ideal es dieta y ejercicio. No solo para adelgazar, porque no tenemos que buscar solo la pérdida de peso, tenemos que buscar la salud. El ejercicio físico es el verdadero milagro: disminuye el riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares o cognitivas, como el Alzheimer”, manifiesta.

Consumir un acelerador es jugar a ser joven. La nutricionista María Fernández considera que los quemadores de grasa encuentran en la población que practica alguna actividad física a adeptos, pues su objetivo es potenciar el efecto que tiene el ejercicio sobre el metabolismo.

“Hay mucho marketing y propaganda en estos productos. De hecho, muchas veces pasa que personas consumen quemadores de grasas porque están rotulados como tales, pero en realidad se trata de productos que solo aceleran el tránsito intestinal”.

Los diuréticos: ¿Buenos o malos?

En la misma línea se encuentran los diuréticos, cuyo objetivo también es la pérdida manipulada de lo que se acumula alrededor de los órganos. La endocrinóloga Milena Castillo sostiene que están hechos para acelerar la desaparición de agua y sal a través de la orina. Tienen unas indicaciones específicas, se utilizan para el control de la presión arterial alta, para el edema o la sobrecarga de líquidos.

“Hay pérdida de peso, pero por pérdida de agua, no por grasa, que es lo que te hace tener sobrepeso. Por eso no son beneficiosos, tienen un montón de efectos secundarios para quien los toma indiscriminadamente”, advierte la médica, que no recomienda ningún tratamiento para deshacerse de los kilos demás.