‘Me siento orgullosa de representar a los latinos’ Camila Cabello en Cenicienta

El pasado 3 de septiembre se estrenó en Amazon Prime y en salas de cine la nueva versión de Cenicienta. Esta cinta combina música moderna, baile e inclusión. Sin que se caiga en estereotipos o que la trama se vea forzada, Cenicienta es un filme que a pesar de mostrar un hada madrina sin género o una Cenicienta latina no se enfoca precisamente en eso. Narra a sus personajes de forma que la diversidad es solo una característica.

En una rueda de prensa, Camila Cabello aseguró que el haber interpretado este personaje fue una experiencia “transformativa”. Aseguró que “soy otra persona después de hacer Cenicienta”. En la teleconferencia, la artista explicó que el filme muestra “las cosas como soñamos que sean, con los valores que defendemos en este 2021”.

Durante la película podemos ver a una Cenicienta, llamada Ella, que tiene un muy buen sentido del humor, baila moviendo las caderas y los hombros y expresa su opinión de forma directa y tajante. Y la trama va más allá del romance con el príncipe. Al respecto, Cabello dijo que “es una película que podría verse como feminista, porque ella no está esperando que el príncipe la salve, pero en realidad enseña cómo defender lo que uno quiere.

De hecho, según la misma actriz una de sus líneas favoritas es cuando Ella dice “yo me escojo a mí misma, yo escojo mi futuro y ser fiel a mí misma, honrar mi voz interna y mis instintos”. Si todavía no has visto la película, aquí te dejamos el tráiler para que te programes.

Cenicienta - Tráiler oficial | Amazon Prime Video

¿Quién es Camila Cabello?

Camila Cabello es una cantautora cubana-estadounidense que nació en 1997. Se hizo famosa por haber sido parte de la banda Fifth Harmony. La artista ha alcanzado grandes posiciones con sus canciones.

Por ejemplo, en 2015, lanzó “I know what you did last summer” junto a Shawn Mendes y obtuvo certificación platino por parte de la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos. Más tarde, en 2017, su sencillo “Havana” logró el primer lugar en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Su padre es mexicano y su madre es cubana, por lo que sus raíces latinas se han hecho visibles en algunas de sus producciones musicales. La cantante es conocida por temas como “Señorita”, “Dont´go yet” y “Havana”.

Ahora, la artista incursiona en el mundo actoral. Sobre su experiencia, Cabello dijo que “aprendí que me encanta actuar y que me encantaría repetir la experiencia y que mi mamá tiene razón cuando me dice que mi felicidad es mi responsabilidad y que nadie, aunque me ame mucho, va a poder defender lo que yo quiero para mi vida”.

Su participación en la película se verá también reflejada en su próximo disco. Según la cantante, “a diferencia de la música, que es un proceso más solitario, el cine y la actuación dependen de la colaboración. No hay nada que uno pueda hacer solo y siento que en este disco nuevo incorporé muchos de los elementos de esa forma de trabajar”.