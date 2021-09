No casarse con Piqué: el deseo de Shakira y otras 9 curiosidades de la cantante

La cantante colombiana es toda una caja de sorpresas. Aquí te contamos detalles que seguro no conocías de la barranquillera.

Shakira es una de las artistas colombianas y latinas más reconocidas a nivel mundial. Por esa misma razón es que su vida despierta tanta curiosidad y muchos quieren saber hasta el más mínimo detalle de quién es y a qué se dedica esta artista.

Por esta razón, hemos reunido 10 curiosidades que probablemente no conocías de esta cantante que también es empresaria.

¡Comencemos!

1. Habla 6 idiomas

Shakira es políglota y domina seis idiomas diferentes. Además del español, que es su lengua materna, la cantante habla francés, portugués, italiano, árabe y catalán.

2. Compuso su primera canción a los 8 años

Desde niña, Shakira ha demostrado ser toda una artista. Cuando apenas tenía 8 años, la cantante y autora compuso una canción titulada “Tus gafas negras”. El tema se le dedicó a su padre, William Mebarak, quien empezó a usar lentes oscuros tras la muerte de su hijo mayor.

3. Shakira tiene múltiples premios

Su obra es ampliamente reconocida a nivel mundial. Shakira tiene fanáticos alrededor de todo el planeta es por esto que ha recibido múltiples premios y reconocimientos. La colombiana tiene 39 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards

4. “¿Dónde están los ladrones?” es uno de los mejores álbumes de todos los tiempos

En 2020, la revista Rolling Stone ubicó su álbum ¿Dónde están los ladrones? entre los 500 mejores de todos los tiempos. Esta obra musical se encuentra en la posición 496. Además, es el único álbum de rock en español en la lista.

5. ¿Por qué su álbum se llama “¿Dónde están los ladrones?”?

Se tituló de esta forma pues a la cantante le robaron el equipaje donde tenía todas las letras de las canciones que iba a grabar. Shakira tuvo que reescribir las canciones y de su experiencia salió este título.

6. Shakira y los mundiales

La barranquillera ha cantado en tres mundiales de fútbol. Su primera aparición fue en 2006 en la Copa Mundo de Alemania. Allí, la artista interpretó su éxito “Hips don’t lie”.

Más tarde, en 2010, donde conoció a Piqué, Shakira cantó nuevamente en el Mundial de Sudáfrica. Fue allí donde “Waka Waka” se convirtió en un éxito mundial.

Finalmente, en 2014, la colombiana actuó en la ceremonia de clausura de la Copa Mundo Brasil con su éxito “La La La”.

7. Es la latina que más discos ha vendido

Según la revista Forbes, para 2018, Shakira había vendido 70 millones de álbumes. Esto la convierte en la artista femenina latina que más discos ha vendido en la historia.

8. Es embajadora de buena voluntad de Unicef

En 2003, la Unicef nombró a Shakira como embajadora de buena voluntad. En ese momento, la colombiana tenía 26 años y era la embajadora más joven de la organización. La intención es promover el mejoramiento de las condiciones de la población infantil desfavorecida y vulnerable.

9. No se quiere casar con Piqué

Shakira y Piqué ya llevan una década juntos y son padres de dos niños: Milan y Sasha. Y aunque muchos esperan que la pareja contraiga matrimonio, al parecer el enlace no va a suceder. En entrevista con 60 minutes la artista dijo “no quiero que me vea como la esposa; prefiero que me vea como su novia”. Además, Shakira añadió “es como una fruta prohibida; quiero mantenerlo atento”.

10. Tiene líos con el fisco de España

Shakira actualmente enfrenta problemas con la Fiscalía de Barcelona por presunto fraude fiscal. La barranquillera se enfrentaría a un juicio en España por evitar el pago de 14.5 millones de euros en impuestos.

Luego de tres años de investigación, un juez ha concluido que existen “indicios suficientes” para que la colombiana deba sentarse en el banquillo de los acusados y declarar sobre seis delitos fiscales relacionados con la evasión de impuestos.