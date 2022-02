¿No sabes cómo usar Instagram? Estos trucos te convertirán en un Pro Foto: Pexels

La aplicación Instagram, propiedad de Meta, permite a sus usuarios compartir fotos y videos en el perfil con diferentes filtros, colores y demás. Tiene muchos usos y trucos que las personas no saben, entre esos la configuración de la app y las opciones de búsqueda. También categorizar a algunos usuarios como mejores amigos y enviar mensajes o interactuar con otros en privado.

Instagram se volvió una de las plataformas más comunes y más usadas entre todos los usuarios del mundo. Con el paso del tiempo ha realizado diferentes actualizaciones que los usuarios han aprovechado para hacer marketing.

Personajes reconocidos dan a conocer a través de esta plataforma sus marcas propias, los influencers hacen negocios de publicidad y muchos le han sacado provecho a la aplicación.

Por eso queremos compartirte algunos trucos que quizá no sabías de Instagram y que posiblemente de sean de mucha utilidad.

Trucos de Instagram que te convertirán en un Pro

Para comenzar lo primero que debes tener en cuenta es que tu celular tenga la última actualización de Instagram.

- Omite las publicaciones de un usuario

No te preocupes, no vas a tener que dejar de seguir a nadie. Con este truco simplemente vas a dejar de ver las publicaciones de otro usuario que no te agradan.

La manera más fácil de hacerlo es muteando al usuario.

Ingresa en las stories del perfil del usuario quieres mutear. Oprime los tres puntos que salen en la parte superior derecha y haz click en silenciar. Allí te saldrán dos opciones: silenciar la storie o silenciar ambas (storie y publicaciones) desde aquí podrás elegir si deseas silenciar solo las publicaciones o todo (posts y stories).

- Comparte vídeos sin audio

Si te gustó lo que grabaste pero tenía un ruido extraño o simplemente no quieres que tu video tenga audio, puedes quitarlo.

Graba el vídeo desde la aplicación de Instagram. Selecciona los filtros que quieres ponerle a tu vídeo. Ve a la parte superior del vídeo y en el centro encontrará un icono de altavoz. Pulsa el icono para que aparezca con una X, así quitarás el audio del vídeo.

- Oculta tu estado de actividad

Instagram activó una función que deja ver a los demás usuarios, a través del mensaje directo, cuándo has tenido actividad en la aplicación o te encuentras usándola.

Si quieres evitar que tus seguidores te vean en línea deberías aplicar esto:

Ve a tu perfil de Instagram Cuando estés allí oprime “Opciones” (las tres rayitas de la esquina superior derecha) En configuración busca la opción “Mostrar estado de actividad” y desactívala. Si lo haces tampoco podrás ver el estado de actividad de los demás.

- Graba historias sin usar las manos

Te estarás preguntando si esto es posible. Claro que sí y te contamos cómo hacerlo.

Abre la pantalla donde se graban las stories Selecciona la opción “manos libres” Presiona una sola vez y empezarás a grabar

