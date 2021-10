¿Qué es WhatsApp Plus y por qué no deberías instalarlo?

Aunque hay ventajas en esta aplicación, WhatsApp Plus no hace parte de las plataformas de Facebook ni tiene relación con la app original.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. A pesar de su fama y los millones de usuarios, existen quienes prefieren utilizar WhatsApp Plus también conocido como WhatsApp APK. Esta es una plataforma similar, pero no es de Marck Zuckerberg, dueño de Facebook, ni tiene relación con la aplicación original.

Esta versión, disponible únicamente para Android, es mucho más personalizada y tiene muchas más funciones. Dentro de las herramientas que ofrece se encuentra que se puede utilizar sin que los demás usuarios vean que el usuario está en línea. Su oferta de emojis es mucho más amplia y se puede personalizar la interfaz, más allá del fondo de pantalla.

Por otro lado, en esta versión, los archivos se comprimen y así se ahorra espacio en la memoria del celular. Un beneficio que muchos consideran es clave en el uso de WhatsApp Plus.

Quienes la descargan, deben buscarla directamente en Google pues no está disponible en la Play Store. WhatsApp Plus se debe bajar desde una página APK, un tipo de archivo, ya que se trata de un archivo de extensión.

Una vez la app ya está instalada en el dispositivo, el usuario se ve obligado a eliminar WhatsApp pues aparece un error si ambas plataformas están en el celular. Lo más probable es que una vez la app original detecte que se está utilizando la versión Plus, enviará un mensaje que dice “WhastApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados de tu teléfono móvil”.

Incluso, puede que se suspenda temporalmente tu cuenta en la aplicación oficial. Dentro de las versiones que la plataforma no admite también se encuentra GB WhatsApp. Facebook no avala estas aplicaciones desarrolladas por terceros porque no puede avalar sus prácticas de seguridad.

Si bien tiene herramientas más atractivas y al parecer no hay riesgos, se debe tener en cuenta que este servicio no hace parte de las plataformas de Facebook y, por lo tanto, las actualizaciones no se producen al mismo tiempo y las medidas de seguridad tampoco son iguales.

Los mensajes no están cifrados en las conversaciones, por lo que no hay garantía de privacidad en esos chats y puede que los datos sean más fáciles de obtener para los ciberdelincuentes. Adicionalmente, durante la descarga de WhatsApp plus se puede también descargar un virus o malware que comprometa el funcionamiento del celular y la información allí almacenada.