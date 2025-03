Joven asegura estar casada con un bus de TransMilenio: así se ve la objetofilia

El amor a primera vista no siempre ocurre entre personas. Para Yeline Lizbeth Patiño, los buses de TransMilenio fueron su primer amor, incluso antes de mudarse a Bogotá.

“Sentí que quería hacer esto, desde muy niña, cuando tenía 10 años, me enamoré de un bus de la compañía Transandina 22 00 (...). Y ese fue mi primer novio”, reveló en una entrevista con el creador de contenido José Ramírez R1.

Desde entonces, su conexión con los vehículos motorizados solo creció hasta que, en 2022, conoció en persona la ruta F60 de TransMilenio y se enamoró por completo. “Lo identifico, algo le da su personalidad, su alma... no tiene alma, yo sé que no tiene alma, pero es algo parecido”, confesó. Tanto es su amor que, en octubre de 2024, decidió casarse con este bus en una ceremonia simbólica con pastel, una amiga y un familiar como testigos.

Su historia, aunque inusual, no es la primera de su tipo. Existen otros casos en el mundo de personas que han afirmado estar en relaciones sentimentales con objetos inanimados, desde aviones hasta muñecas y grúas. Pero, ¿qué dice la psicología al respecto?

¿Qué es la objetofilia y por qué ocurre?

La objetofilia es la atracción emocional o sexual hacia objetos inanimados. Aunque el término puede sonar extraño, cada vez más personas han declarado sentir amor profundo por objetos, convenciéndose de que estos tienen alma, personalidad e incluso la capacidad de comunicarse con ellos.

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), la objetofilia no se considera un trastorno psicológico, sino una anomalía. No obstante, si esta atracción genera malestar en la persona o interfiere con su vida cotidiana, podría catalogarse dentro de una parafilia.

Algunas teorías sugieren que la objetofilia podría estar relacionada con experiencias pasadas, traumas o incluso con el trastorno del espectro autista, ya que algunas personas con esta condición tienden a formar vínculos emocionales intensos con objetos en lugar de personas.

Amor y lealtad inquebrantable: ¿cómo es estar casada con un TransMilenio?

Para Yeline, su amor por el F60 no se trata solo de una fantasía pasajera. Visita a diario el Portal Américas para “estar con él” e incluso intentó trabajar lavando buses para poder verlo con más frecuencia. “Soy feliz solamente con estar, con ir”, aseguró.

Más allá del vínculo emocional, su relación con el TransMilenio tiene tintes de lealtad y devoción. En una ocasión, cuando alguien dañó la puerta de su bus, reaccionó de inmediato: “Me enfrenté a esa persona. No me gusta que le hagan daño, siento que defenderlo es mi deber para con ese amor”.

A pesar de su fuerte conexión con el TransMilenio, Yeline también ha tenido relaciones con hombres. “Me enamoro mucho de los hombres. Me encantan, me encantan los hombres y no lo niego, me fascinan y he intimado con ellos, pero las personas no lo dan todo por mí, como yo lo daría por alguien”, confesó.

El debate: ¿amor real o idealización?

Casarse con un objeto inanimado puede parecer absurdo para muchos, pero en el fondo, refleja una búsqueda de amor y estabilidad. En el caso de Yeline, su relación con el TransMilenio le ofrece algo que no ha encontrado en las relaciones humanas: compromiso y seguridad emocional.

La psicología sugiere que este tipo de vínculos pueden nacer de la necesidad de protección o del miedo a la traición. Un objeto, a diferencia de una persona, no juzga, no hiere y no abandona.

“Cuando cumplimos mes o algo y me encuentro con alguien vendiendo en TransMilenio, yo siento que es un detalle (que me da mi esposo TransMilenio)”, explicó.

A pesar de su amor por el F60, Yeline aún mantiene la esperanza de formar una familia tradicional. “Estoy a la espera de que un hombre aparezca en mi vida y yo sé que la F60 quería eso para mí”, mencionó.

De esta forma, su historia plantea una pregunta profunda: ¿es la objetofilia una simple excentricidad o el reflejo de un anhelo humano de amor incondicional?